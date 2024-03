Ministra Etcheverry: “Tenemos baja participación de mujeres en el mundo de la ciencia, y esto se profundiza en el área de STEM”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los avances científicos y el desarrollo tecnológico están aumentando la demanda a nivel global por perfiles asociados a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por su sigla en inglés). El problema es que gran parte de las vacantes son ocupadas por hombres.

Chile no es la excepción. La tercera Radiografía de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) -última versión publicada del informe del Ministerio de CTCI- estableció que solo dos de cada 10 personas matriculadas en Chile en carreras de pregrado STEM son mujeres.

El reporte, que está alineado con los objetivos de la Política Nacional de Igualdad de Género en CTCI de este ministerio, señaló que durante 2022, el 8% de las mujeres que se titularon de pregrado en Chile, lo hicieron en estas áreas de formación, siendo uno de los países con el porcentaje más bajo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), únicamente superando a Japón (7%), Islandia (6%) y Turquía (2%).

La ministra de CTCI, Aisén Etcheverry, señaló que “es evidentemente un ámbito de preocupación”, y que “es una brecha que existe, que está bien diagnosticada y que no es exclusiva de nuestro país. (...) Tenemos una baja participación de mujeres en el mundo de la ciencia en general. Uno de cada tres investigadores es mujer, lo que sigue siendo poco. Y esto se profundiza en el área de STEM”, dijo.

Para acortar esta brecha, el Gobierno lanzó en diciembre pasado la política “Más Mujeres Científicas (+MC)”, una iniciativa que contempla una nueva vía de acceso a universidades para mejorar las cifras de participación en carreras STEM.

El programa, con más de 2.000 cupos para mujeres, actuó de manera automática y centralizada en la asignación de las vacantes, de acuerdo con el orden de prioridad inscrito por las postulantes en lista de espera. En la primera versión participaron 39 universidades adscritas al Sistema de Acceso.

“Más Mujeres Científicas” permitió aumentar en 16% la matrícula de mujeres en estas áreas en 2024, respecto del año anterior, destacó la ministra Etcheverry.

La baja presencia de mujeres en estas disciplinas responde a una multiplicidad de factores, desde los roles de liderazgos hasta las condiciones de estudio, y cuya solución radica en el entorno y la sociedad en su conjunto, más que en la población femenina, agregó.

“Hay muchos elementos que confabulan en desmedro de una mayor participación de mujeres. Pero lo que sí sabemos, y esto sí lo dice la ciencia, es que no hay ninguna diferencia (con los hombres). Las capacidades son las mismas; el cómo abordamos (el problema) implica mirar como sociedad en conjunto e instituciones cómo nos hacemos cargo de estos factores que son externos”, afirmó.

Sesgos de género e IA

Un problema derivado de la falta de mujeres en STEM, son los sesgos algorítmicos en algunos sistemas de Inteligencia Artificial (IA), lo que impacta en las mujeres, por su subrepresentación en la programación y en las bases de datos con que se entrena a los sistemas.

“Necesitamos más investigación con participación de mujeres para asegurarnos que las tecnologías que estemos desarrollando para el futuro no profundicen el problema de discriminación, sino que nos permitan avanzar en construir conocimiento y tecnologías que sean reflejo de la sociedad que somos, que es una diversa, con igual número de mujeres que hombres”, sostuvo la ministra.

El pasado 11 de diciembre, el Gobierno dictó el Oficio Circular N° 711 sobre “Lineamientos para el uso de herramientas de IA en el sector público”. Uno de sus principios busca asegurar que las personas no sean discriminadas arbitrariamente por su raza, ascendencia o género, entre otras.

En esa línea, la ministra comentó que la regulación, más que mitigar el impacto de los sesgos, entrega “principios” y enfatizó que la responsabilidad para enfrentar esto no recae en los algoritmos, sino más bien en las personas o funcionarios que entrenan los modelos de IA.

“Lo que ocurre en el mundo digital no tiene que apartarse de los principios éticos, de los valores y los derechos humanos que nos hemos dado en el mundo real. Si todos reconocemos que no hay que discriminar a las mujeres, tenemos que asegurarnos todos de que las tecnologías que utilicemos no permitan profundizar o repliquen esa discriminación”, manifestó.

Planes 2024

La ministra Etcheverry comentó que parte de las iniciativas que su cartera busca poner en marcha y desarrollar este año están relacionadas con temas de género.

Entre ellas, mencionó la “pronta” presentación de un proyecto de Ley en el Congreso para regular el uso de la inteligencia artificial, el que incluirá principios como la no discriminación.

También señaló que están actualizando la política de género y su hoja de ruta, la que está en fase de consulta, iniciativa que lidera la subsecretaria de CTCI, Carolina Gainza.

Otro eje en el que estarán enfocados es el apoyo a un proyecto de Ley presentado por un conjunto de diputadas en el Congreso en 2022 para incorporar paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en STEM.