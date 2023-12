Senador Pugh critica al Gobierno por sumarse a proyecto de Ley de IA: “Es una mala idea”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El último episodio de esta primera temporada IA LAB, un podcast de DF que analiza las oportunidades de abre la nueva era de la inteligencia artificial (IA) en el país, tuvo como protagonista al senador independiente, Kenneth Pugh, para abordar la arista regulatoria.

El representante de la región de Valparaíso criticó al proyecto de Ley ingresado por el diputado (independiente) Tomás Lagomarsino que busca regular la IA, y al Gobierno por sus intenciones de hacerse parte de este vía indicaciones.

Por indicaciones del Gobierno al proyecto: “No solo no es adecuado, no corresponde y ojalá no tenga los votos. Es muy mala idea y no entiendo cómo un Ministerio de CTCI quiera hacer eso, es no entender el problema”.

- En el Congreso se discuten los proyectos de Ley de Protección de Datos Personales, Ley Marco sobre Ciberseguridad y uno de IA. ¿Cuál debería ser la prioridad y por qué?

- La primera prioridad son los datos. La Ley de Protección de Datos Personales es la columna vertebral de nuestro sistema digital y eso tenemos que entenderlo (...) Sigue el estándar europeo, considerado un estándar de facto, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR).

Solo falta una sesión más y probablemente por algunos artículos se tenga que ir a una comisión mixta, pero en esa se resuelve. Y aquí viene la buena noticia: vamos a tener muy pronto una nueva Ley de Protección de Datos Personales, que crea una agencia que va a permitir a las personas poder reclamar a aquellos que no dieron cumplimiento al consentimiento.

Después, ciberseguridad, que es otro pilar. Está en su segundo trámite en la Cámara de Diputados. Ya terminó todo el debate de las indicaciones (...) de ahí se va a Sala y se vota, y eso nos permitiría en el Senado recibirla en diciembre en su tercer trámite. Entonces, vamos a tener datos y ciberseguridad al mismo tiempo y, en una de esas, salen antes de fin de año o del período legislativo.

La tercera es una moción, la verdad es que no es una ley. Es una moción de un diputado (Tomás Lagomarsino) y que tomó algunas ideas de lo que se está discutiendo en Europa, pero esto no puede ser moción de un diputado. Este es un tema de un proyecto de Gobierno.

La senadora Ximena Rincón, que preside la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, creó unas mesas especializadas en IA -que están trabajando en profundidad las recomendaciones europeas- y de ahí va a salir una propuesta al Gobierno, tal como se hizo con la política de IA.

- ¿Con qué aspectos del proyecto de Ley de IA está de acuerdo y con cuáles no?

- Las tecnologías no son buenas ni malas, son neutras. Va a depender de cómo se usen. El mismo día que el Parlamento Europeo votó en general esta ley que ya pasa ahora a cada Parlamento, en el Senado incorporábamos un proyecto de Ley, un boletín en el cual agregamos una nueva agravante penal (para) aquel que cometa un delito por medio o usando IA. Entonces lo que se penaliza es eso, el mal uso que se le está haciendo. Está el límite ético. Eso es lo que tenemos que discutir y cuáles son los riesgos asociados.También tenemos que cuidar que los datos no sean envenenados o contaminados.

- ¿Comparte el enfoque basado en riesgos y en protección de la propiedad intelectual de este proyecto de Ley como lo propone el referente europeo?

- El referente europeo es una de las formas. La política pública europea es muy buena, pero es mejor cuando cada Parlamento toma decisiones individuales. Entonces, nosotros no nos podemos quedar solamente con el título de la canción. Tenemos que ver cómo los resuelve cada país y decidir cuál es el esquema que vamos a usar.

- ¿Qué aspectos debería resguardar una ley de IA en Chile?

- Lo primero que tiene que tener es un amplio consenso de todo y la discusión y debate se tiene que dar de manera prelegislativa. No se puede llegar a ingresar un proyecto de Ley como para decir ‘mire, yo fui el primero’. O sea, darse esos gustitos no está bien. Esto es muy complejo porque requiere muchos actores.

El Senado y la Comisión de Desafíos del Futuro invitaron a todos los expertos, los mismos que han cuestionado el proyecto del diputado. También quiero ser súper claro con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), creo que no es buena idea apoyar un proyecto de esa naturaleza. El Ejecutivo tiene que tener su propio proyecto y el mejor camino es, ojalá, el trabajo prelegislativo que se está haciendo en el Senado, que le va a permitir contar al Gobierno con un mejor proyecto, con mucho más acuerdo y que va a ser más fácil de tramitar. No creo que el otro (proyecto) tenga los votos en la Cámara de Diputados.

- El Gobierno anunció que ingresaría indicaciones al proyecto de Ley del diputado Lagomarsino ¿Es adecuado?

- No solo no es adecuado, no corresponde y ojalá no tenga los votos. O sea, es muy mala idea y no entiendo cómo un Ministerio de CTCI quiera hacer eso, es no entender el problema.Tenemos que entender que se requiere trabajo prelegislativo y de votos, y eso se logra en el Senado, que tiene gente con experiencia. Pero más importante, se convoca a toda la comunidad de expertos completos. Nadie queda afuera y ahí se verá qué es lo mejor para Chile.