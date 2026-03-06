Guía de Ocio: La cinta iraní que corre al Oscar

Mujeres protagonistas de la pintura chilena



Durante este mes de marzo la casa-museo Santa Rosa de Apoquindo exhibe su muestra permanente Mujeres protagonistas, pero además invita a participar de visitas guiadas gratuitas que recorren la historia de la mujer en la pintura chilena y permiten descubrir el talento de artistas que tuvieron poca visibilidad en su época.



Desde la fundación de la Academia de Pintura, en 1849, hasta el momento en que una mujer es contratada como académica por la Universidad de Chile, en 1930, todas las artistas debieron luchar para ser consideradas. Hasta el 30 de marzo, de martes a viernes de 10:30 a 19:00 horas. Entrada liberada previa inscripción próximamente en la web. Los sábados, entre 12:00 y 17:00 horas, la entrada liberada y sin inscripción.

Llega al streaming el título del cineasta iraní nominado a dos Óscar



Acaba de llegar a Mubi Sólo fue un accidente, la última película de Jafar Panahi. La cinta del realizador iraní obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes y compite en las categorías Mejor película internacional y Mejor guion original en los próximos premios Óscar. Plantea un profundo dilema moral, pero lo hace en clave cómica: un mecánico cree haber encontrado al hombre que lo torturó cuando estuvo en prisión, pero no está 100% seguro que se trate de él. Los intentos por averiguarlo desencadenan una historia que se mueve en la delgada línea entre justicia y venganza.



Panahi conoce de cerca los padecimientos del protagonista ya que ha estado preso en más de una ocasión: en 2023 fue liberado después de siete meses en prisión, filmó la película a escondidas y bajo estricta prohibición por parte del régimen y cuando vuelva a Irán lo espera una condena de un año de prisión por actividades de propaganda.





Una historia sobre la ETA basada en la vida real



La “Operación Santuario” en 2004 fue la mayor operación encubierta contra la organización terrorista etarra. Inspirada en ella, el thriller Un fantasma en la batalla narra la historia de Amaia, una joven guardia civil que durante una década trabaja como agente encubierta con el objetivo de localizar los centros de operación de la ETA en el sur de Francia. Ideal para quienes disfrutan de la historia reciente, el contenido político y las películas de espionaje, en Netflix.

