Guía de Ocio: La cinta iraní que corre al Oscar

Noticias destacadas
Durante este mes de marzo la casa-museo Santa Rosa de Apoquindo exhibe su muestra permanente Mujeres protagonistas, pero además invita a participar de visitas guiadas gratuitas que recorren la historia de la mujer en la pintura chilena y permiten descubrir el talento de artistas que tuvieron poca visibilidad en su época.
Desde la fundación de la Academia de Pintura, en 1849, hasta el momento en que una mujer es contratada como académica por la Universidad de Chile, en 1930, todas las artistas debieron luchar para ser consideradas. Hasta el 30 de marzo, de martes a viernes de 10:30 a 19:00 horas. Entrada liberada previa inscripción próximamente en la web. Los sábados, entre 12:00 y 17:00 horas, la entrada liberada y sin inscripción.
Acaba de llegar a Mubi Sólo fue un accidente, la última película de Jafar Panahi. La cinta del realizador iraní obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes y compite en las categorías Mejor película internacional y Mejor guion original en los próximos premios Óscar. Plantea un profundo dilema moral, pero lo hace en clave cómica: un mecánico cree haber encontrado al hombre que lo torturó cuando estuvo en prisión, pero no está 100% seguro que se trate de él. Los intentos por averiguarlo desencadenan una historia que se mueve en la delgada línea entre justicia y venganza.
Panahi conoce de cerca los padecimientos del protagonista ya que ha estado preso en más de una ocasión: en 2023 fue liberado después de siete meses en prisión, filmó la película a escondidas y bajo estricta prohibición por parte del régimen y cuando vuelva a Irán lo espera una condena de un año de prisión por actividades de propaganda.
La “Operación Santuario” en 2004 fue la mayor operación encubierta contra la organización terrorista etarra. Inspirada en ella, el thriller Un fantasma en la batalla narra la historia de Amaia, una joven guardia civil que durante una década trabaja como agente encubierta con el objetivo de localizar los centros de operación de la ETA en el sur de Francia. Ideal para quienes disfrutan de la historia reciente, el contenido político y las películas de espionaje, en Netflix.
Los emblemáticos conjuntos Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío serán los encargados de cerrar el ciclo Íconos del Jazz Chileno, parte de los Encuentros CA660 de Fundación CorpArtes, el próximo 20 de marzo a las 20:00 horas. Cada agrupación ofrecerá un concierto de 45 minutos donde desplegarán lo mejor de su recorrido musical. Tanto Ángel Parra como Francisco Pancho Molina son dos de los grandes exponentes del jazz en Chile y los acompañan músicos de primer nivel. Teatro CA660 de Fundación CorpArtes está ubicado en Rosario Norte 660, Las Condes. Entradas en www.corpartes.cl
Te recomendamos
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
A días de dejar el Gobierno, el histórico socialista hace un repaso de los altos y bajos de su gestión, que van desde el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional hasta las crisis del caso Convenios y las deudas con las constructoras. “Yo no soy de los que arrancan de la realidad”, afirma.
La OCDE alerta por "inflación de calificaciones” e inequidades por distintas modalidades de contratos en el sector público en Chile
El organismo multilateral realizó propuestas centradas en el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la movilidad y la mejora de la gestión del desempeño.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete