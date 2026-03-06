Click acá para ir directamente al contenido
Jonathan Tetelman: El tenor chileno que conquistó la ópera internacional

Nació en Castro, pero creció en Nueva Jersey. Cuando tenía siete meses Tetelman fue adoptado por una familia estadounidense. Hoy es un tenor de talla mundial, canta para Deutsche Grammophon, el sello discográfico de música clásica más prestigioso del mundo, y acaba de ganar el premio a Mejor Cantante Masculino de Ópera del año en los Oper! Awards. Reencontrarse con sus raíces chilenas es un reto pendiente.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 15:59 hrs.

<p>Jonathan Tetelman, ganador de el premio a Mejor Cantante Masculino de Ópera del año en los Oper! Awards</p>

Jonathan Tetelman, ganador de el premio a Mejor Cantante Masculino de Ópera del año en los Oper! Awards

