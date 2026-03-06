Un proyecto junto a Robert Pattinson, un rodaje en Torres del Paine y su conversión al islamismo: las historias próximas de Leonardo Medel

Se viene un año agitado para el director de cine y su productora Merced. Desde el exitoso estreno internacional de su película La Verónica se han abierto caminos sorprendentes que hoy lo tienen trabajando junto al destacado productor británico Matt Wilkinson y al actor que encarnó a Batman.

El cineasta chileno se conecta a la conversación con DF MAS desde Estambul. Está allá pasando Ramadán ya que desde hace tres años es sufí, rama mística del islam que busca la experiencia directa de Dios a través de la purificación del corazón. Leonardo Medel cuenta que durante el mes que dura Ramadán -periodo sagrado para los musulmanes-, se levanta antes de las 5 de la mañana a tomar desayuno. Luego viene la primera oración y comienza el ayuno seco que se prolonga hasta que se pone el sol. Cuando anochece se celebra el Iftar, que es una gran cena.



“La gente se reúne a comer, es como una Navidad pero que se repite todos los días durante un mes”, describe Medel. Este es su tercer Ramadán como musulmán, pero el primero fuera de Chile. El destino se debe a que ahí está su Sheikh (maestro). Cuenta que la semana que sigue viajará a Chipre, donde hay otra sede de su tariqa (orden espiritual).





Días después de la primera conversación, Medel responde desde esa isla mediterránea, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. “El ataque no fue para nada sorpresivo, se venía comentando. Por supuesto que la guerra asusta, pero hasta el momento sigue todo en completa normalidad”, afirma. El director chileno esta en la ciudad de Lefka, que se ubica en el lado turco de Chipre, al norte. La base británica bombardeada por Irán está en el lado griego de la isla, explica.





¿Cómo llegó el magallánico de 42 años al sufismo? “Di bote por varias vías espirituales. Estuve en una sangha budista, medité como 19 años, hice un tipo de meditación zen también por un periodo largo. Y finalmente, hace como tres años y medio, terminé en el sufismo”. Parte de ese proceso lo cuenta en Mundo material, uno de los proyectos audiovisuales en los que trabaja junto a su productora Merced, y que tiene mucho de autoficción.

Socios británicos de talla mundial



La Verónica se llama la película dirigida por Medel y protagonizada por Mariana di Girolamo que se estrenó en 2020 en el Festival de Cine de San Sebastián. La cinta tiene una jugada propuesta visual: la historia de una modelo casada con un exitoso jugador de fútbol que busca desesperadamente la fama en Internet se cuenta sólo a través de primeros planos. La sobresaliente actuación de Di Girolamo y el inusual formato, ganaron aplausos en varios festivales, lograron que la película se proyectara con éxito en cines europeos y que luego fuera adquirida por HBO Max.





En el prestigioso festival Tallin Black Nights Film, que tiene lugar en Estonia, La Verónica ganó el premio Rebeldes con una Causa. Uno de los jurados del certamen era Matt Wilkinson, reconocido productor inglés de títulos como Yesterday de Danny Boyle (Trainspotting) y Ballad of a Small Player dirigida por Edward Berger (Cónclave). Wilkinson, sorprendido con la radicalidad narrativa de la película, le escribió a Medel y le propuso que hicieran cosas juntos.



“Ha sido bien delirante todo lo que ha pasado. Con Matt hemos forjado una relación, nos entendemos y compartimos una sensibilidad semejante. Nos conocimos el año pasado en Londres, pero hemos hablado por videollamada muchas veces”, cuenta Leonardo.





A través de Wilkinson llegó a Robert Pattinson, protagonista de Batman (2022) y de Mátate, amor (2025) que además tiene una compañía productora llamada Icki Eneo Arlo. Le mandaron un link para que viera La Verónica y al rato recibieron un correo.



“Tener a Pattinson diciendo que le encanta tu película es una locura, una experiencia muy anómala”, dice el puntarenense. Agrega que el actor tiene un interés profundo en el cine chileno: participó en la producción de Rotting in the sun (2023) de Sebastián Silva, dedicó elogios públicos a la actuación de Catalina Saavedra y ha alabado La Casa Lobo (2018) de Joaquín Cociña y Cristóbal León.







Medel se desvía para explayarse sobre el prestigio que tiene el cine chileno en el circuito internacional: “Cuando llegamos a San Sebastián, uno de los programadores del festival nos dijo que el cine chileno es como Ferrari: producimos poquito, pero era todo bueno. El público nacional en general tiene una mala percepción de nuestro cine. Es problema también de nosotros, los cineastas, porque hemos estado haciendo películas más volcadas a los festivales internacionales. Y algo interesante es lo que ha pasado con Denominación de origen de Tomás Alzamora, una película más orientada a un público chileno que se transformó en fenómeno”, reflexiona el director.





Vuelve a Pattinson: “Él tiene esta percepción del cine chileno como un lugar donde apostar”. Tanto así que están trabajando juntos en un proyecto del cual no puede adelantar mucho debido a que firmó un acuerdo de confidencialidad, pero que tendría a Pattinson como productor y a él como director. Se trata de un rodaje que se encuentra en preproducción. Actualmente están en proceso de casting para dar con el personaje protagónico femenino y para el cual barajan nombres de actrices de renombre internacional. “Ya estamos llegando a puerto”, adelanta.

Pixeles y Patagonia



Otro proyecto en desarrollo es Mundo material, una serie de dibujos animados para adultos con estética pixelart en la cual también participa Matt Wilkinson como productor asociado. La serie tiene tono de comedia, el guion está a cargo del escritor Pablo Toro (Safari, 2021) y la animación es de Diego Cumplido.



La idea y el modelo narrativo los viene trabajando hace 20 años y ha acompañado su propia búsqueda personal. Se trata de Lucho, un youtuber que tiene un matrimonio infeliz, un hijo único y que atraviesa una crisis de la mediana edad. Parte del contenido que el protagonista comparte en streaming lo muestra visitando lugares freaks, tales como una feria de corpóreos.



Con la intención de crear un video que ridiculizaba los dhikr (práctica meditativa del sufismo que consiste en la repetición constante de frases y oraciones, a veces girando en círculos) Lucho llega a una tariqa y tiene una experiencia espiritual reveladora. Luego viene un proceso que tanto a sus seguidores como a sus más cercanos les cuesta entender.



“Es un personaje originalmente muy cínico que experimenta un cambio profundo”, describe Medel. Y tiene algo de autoficción, admite. “Hay algo mío y de personas cercanas, de mi generación, que crecieron en el cinismo noventero y dosmilero, pero llega un momento de la vida en que no puedes seguir burlándote de todo. Hicimos un primer trailer en 2008, y en todos los guiones posteriores había una vocación espiritual que quedaba coja y creo que era que yo no había encontrado mi camino”, dice. El piloto ya está listo y comenzarán a producir la serie durante 2026.





A Mundo material se suma también Torres del Paine, cinta que se filmará durante el segundo semestre en el parque nacional magallánico. “Va a ser lo primero que hago de vuelta en mi región, lo cual me tiene bien contento. Los magallánicos somos súper chovinistas, orgullosos de la República independiente de Magallanes”, comenta riendo.



Esta “comedia negra romántica” transcurre en un hotel de Torres del Paine bajo amenaza de incendio y muestra a una pareja enfrentando la tensión. El guion también es de Pablo Toro y la película será filmada a través de plano contraplano, “como una especie de partido de tenis”, describe el director.



“Con la Patagonia pasa algo curioso, los visitantes cuando van filman los paisajes, pero allá la gente está casi todo el tiempo encerrada debido al clima. Y la película va a mostrar también eso, el paisaje también aparece, pero como un rostro más.

La IA como posibilidad creativa



El financiamiento para materializar estos proyectos de la productora Merced, donde Medel es socio junto a Juan Pablo Fernández y Daniel Ferreira, los han obtenido con fondos públicos de Corfo y también con inversionistas del mundo privado. En 2024 convocaron a 12 inversionistas privados, quienes inyectaron $ 300 mil dólares a la empresa. Entre ellos el fundador de Políglota, Nicolás Fuenzalida; Marco Antonio Arrospide, gerente general de Guacolda Energía, y José Tomás Correa, abogado socio de DLA Piper.



Actualmente Merced abrió una nueva ronda de aumento de capital por $ 500 mil dólares para la expansión de estos y otros proyectos, que proyectan cerrar a fines de abril. Mencionan que algunos de los inversionistas de la ronda anterior se volvieron a sumar, pero no pueden dar más detalles. Los recursos son para la producción y post-producción de Torres del Paine, el desarrollo de los otros proyectos del portafolio y también para continuar la IA generativa que llevan a cabo como miembros del Creative Partners Program de Runway.





El año pasado conocieron a uno de los fundadores de la startup, Alejandro Matamala, a través de la actriz Patricia Rivadeneira. “Fue una conversación muy interesante porque encontramos afinidad entre lo que ellos estaban explorando para su nuevo modelo (Gen 4.5) y algunas ideas que nosotros teníamos para el desarrollo de efectos visuales en uno de nuestros proyectos. Así que nos invitaron a ser parte del Creative Partners Program de Runway y ha sido una experiencia increíble, porque hemos podido conectar con los equipos de empresas productoras y estudios creativos de todo el mundo, que están usando estas herramientas”, apunta Juan Pablo Fernández.





Uno de ellos es Peonía roja, el videoclip que realizaron con IA de Runway para Las Cleopatras, conjunto que además de Rivadeneira formaron en los años ‘80 Cecilia Aguayo, Jacqueline Fresard y Tahía Gómez y que el año pasado lanzó el video musical de la canción que les escribió Jorge González.