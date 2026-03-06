Un proyecto junto a Robert Pattinson, un rodaje en Torres del Paine y su conversión al islamismo: las historias próximas de Leonardo Medel
Se viene un año agitado para el director de cine y su productora Merced. Desde el exitoso estreno internacional de su película La Verónica se han abierto caminos sorprendentes que hoy lo tienen trabajando junto al destacado productor británico Matt Wilkinson y al actor que encarnó a Batman.
“La gente se reúne a comer, es como una Navidad pero que se repite todos los días durante un mes”, describe Medel. Este es su tercer Ramadán como musulmán, pero el primero fuera de Chile. El destino se debe a que ahí está su Sheikh (maestro). Cuenta que la semana que sigue viajará a Chipre, donde hay otra sede de su tariqa (orden espiritual).
La Verónica se llama la película dirigida por Medel y protagonizada por Mariana di Girolamo que se estrenó en 2020 en el Festival de Cine de San Sebastián. La cinta tiene una jugada propuesta visual: la historia de una modelo casada con un exitoso jugador de fútbol que busca desesperadamente la fama en Internet se cuenta sólo a través de primeros planos. La sobresaliente actuación de Di Girolamo y el inusual formato, ganaron aplausos en varios festivales, lograron que la película se proyectara con éxito en cines europeos y que luego fuera adquirida por HBO Max.
En el prestigioso festival Tallin Black Nights Film, que tiene lugar en Estonia, La Verónica ganó el premio Rebeldes con una Causa. Uno de los jurados del certamen era Matt Wilkinson, reconocido productor inglés de títulos como Yesterday de Danny Boyle (Trainspotting) y Ballad of a Small Player dirigida por Edward Berger (Cónclave). Wilkinson, sorprendido con la radicalidad narrativa de la película, le escribió a Medel y le propuso que hicieran cosas juntos.
“Ha sido bien delirante todo lo que ha pasado. Con Matt hemos forjado una relación, nos entendemos y compartimos una sensibilidad semejante. Nos conocimos el año pasado en Londres, pero hemos hablado por videollamada muchas veces”, cuenta Leonardo.
“Tener a Pattinson diciendo que le encanta tu película es una locura, una experiencia muy anómala”, dice el puntarenense. Agrega que el actor tiene un interés profundo en el cine chileno: participó en la producción de Rotting in the sun (2023) de Sebastián Silva, dedicó elogios públicos a la actuación de Catalina Saavedra y ha alabado La Casa Lobo (2018) de Joaquín Cociña y Cristóbal León.
Medel se desvía para explayarse sobre el prestigio que tiene el cine chileno en el circuito internacional: “Cuando llegamos a San Sebastián, uno de los programadores del festival nos dijo que el cine chileno es como Ferrari: producimos poquito, pero era todo bueno. El público nacional en general tiene una mala percepción de nuestro cine. Es problema también de nosotros, los cineastas, porque hemos estado haciendo películas más volcadas a los festivales internacionales. Y algo interesante es lo que ha pasado con Denominación de origen de Tomás Alzamora, una película más orientada a un público chileno que se transformó en fenómeno”, reflexiona el director.
Otro proyecto en desarrollo es Mundo material, una serie de dibujos animados para adultos con estética pixelart en la cual también participa Matt Wilkinson como productor asociado. La serie tiene tono de comedia, el guion está a cargo del escritor Pablo Toro (Safari, 2021) y la animación es de Diego Cumplido.
La idea y el modelo narrativo los viene trabajando hace 20 años y ha acompañado su propia búsqueda personal. Se trata de Lucho, un youtuber que tiene un matrimonio infeliz, un hijo único y que atraviesa una crisis de la mediana edad. Parte del contenido que el protagonista comparte en streaming lo muestra visitando lugares freaks, tales como una feria de corpóreos.
Con la intención de crear un video que ridiculizaba los dhikr (práctica meditativa del sufismo que consiste en la repetición constante de frases y oraciones, a veces girando en círculos) Lucho llega a una tariqa y tiene una experiencia espiritual reveladora. Luego viene un proceso que tanto a sus seguidores como a sus más cercanos les cuesta entender.
“Es un personaje originalmente muy cínico que experimenta un cambio profundo”, describe Medel. Y tiene algo de autoficción, admite. “Hay algo mío y de personas cercanas, de mi generación, que crecieron en el cinismo noventero y dosmilero, pero llega un momento de la vida en que no puedes seguir burlándote de todo. Hicimos un primer trailer en 2008, y en todos los guiones posteriores había una vocación espiritual que quedaba coja y creo que era que yo no había encontrado mi camino”, dice. El piloto ya está listo y comenzarán a producir la serie durante 2026.
Esta “comedia negra romántica” transcurre en un hotel de Torres del Paine bajo amenaza de incendio y muestra a una pareja enfrentando la tensión. El guion también es de Pablo Toro y la película será filmada a través de plano contraplano, “como una especie de partido de tenis”, describe el director.
“Con la Patagonia pasa algo curioso, los visitantes cuando van filman los paisajes, pero allá la gente está casi todo el tiempo encerrada debido al clima. Y la película va a mostrar también eso, el paisaje también aparece, pero como un rostro más.
El financiamiento para materializar estos proyectos de la productora Merced, donde Medel es socio junto a Juan Pablo Fernández y Daniel Ferreira, los han obtenido con fondos públicos de Corfo y también con inversionistas del mundo privado. En 2024 convocaron a 12 inversionistas privados, quienes inyectaron $ 300 mil dólares a la empresa. Entre ellos el fundador de Políglota, Nicolás Fuenzalida; Marco Antonio Arrospide, gerente general de Guacolda Energía, y José Tomás Correa, abogado socio de DLA Piper.
Actualmente Merced abrió una nueva ronda de aumento de capital por $ 500 mil dólares para la expansión de estos y otros proyectos, que proyectan cerrar a fines de abril. Mencionan que algunos de los inversionistas de la ronda anterior se volvieron a sumar, pero no pueden dar más detalles. Los recursos son para la producción y post-producción de Torres del Paine, el desarrollo de los otros proyectos del portafolio y también para continuar la IA generativa que llevan a cabo como miembros del Creative Partners Program de Runway.
“Lo más lindo fue que ellas nos mandaron un archivo enorme de fotos y ocupamos la tecnología para darles movimiento. El clip dura como cuatro minutos, pero estuvimos meses produciendo esas imágenes”, cuenta Medel.
Agrega: “Nosotros tenemos un largo historial experimentando con nuevas tecnologías, entonces la relación con Runway se dio de manera bastante natural. Pasa con las imágenes y la IA que hay mucha basura dando vuelta entonces genera resistencia en algunos, con justa razón. Pero es un lenguaje que también abre oportunidades narrativas todavía impensadas”.
