Cómo se gestó el súper lunes: el día que Kast recibió el apoyo de dos expresidentes

En la casa del exPresidente Sebastián Piñera en Las Condes, se reunieron primero Kast con Morel y tres de sus cuatro hijos. Luego se sumó la mujer del republicano, María Pía Adriasola. Horas antes, se había concretado otra reunión clave: un encuentro entre Kast y el exPresidente Eduardo Frei.

La llamada ocurrió a mediados de la semana pasada. Cecilia Pérez, ex ministra de Deporte de Sebastián Piñera, llamó a Magdalena Piñera Morel con una propuesta: realizar una reunión -con foto- entre el candidato republicano José Antonio Kast y la familia del exPresidente.

Días antes, el mismo domingo de la elección, dos hijos de Sebastián Piñera -Magdalena y Cristóbal- postearon en X su apoyo al abanderado de la derecha. Por lo tanto, se suponía que habría agua en la piscina, pese a que la familia presidencial se había jugado marcadamente por la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei, tanto en entrevistas, como en actos públicos y redes sociales.

Con el OK de Cecilia Morel, los hijos decidieron acompañarla en el encuentro. Así, el lunes en la tarde, en la casa del exPresidente en el barrio de San Damián, Las Condes, se reunieron primero Kast con Morel y tres de sus cuatro hijos: Magdalena, Cristóbal y Sebastián. Cecilia, pediatra, no pudo asistir, ya que estaba trabajando en el hospital. Y luego se sumó el encuentro la mujer del republicano, María Pía Adriasola.

Según testigos se trató de una reunión formal -dado que ambas familias no se conocen en la cotidianeidad-, pero a la vez “relajada”. Tomaron café helado y comieron kuchen, mientras algunos nietos Piñera corrían por el jardín.

Si bien en la presidencial de 2021 los Piñera Morel no hicieron este mismo gesto público por el republicano, antes, en la campaña de 2017, recuerdan fuentes cercanas, JAK no sólo dio su apoyo al entonces candidato Piñera, sino que hizo campaña por él. Eso sí, tras el estallido social de 2019, Kast se declaró opositor al gobierno de Chile Vamos.

Testigos de la reunión del lunes cuentan que el eje de la conversación fue la campaña y un eventual Gobierno. Pero hubo algo más: Adriasola puso sobre la mesa su interés en retomar el rol de primera dama, cargo que eliminó Irina Karamanos -entonces pareja del Presidente Gabriel Boric- apenas llegó a La Moneda. Por lo mismo ambos equipos, el de Adriasola y de Morel, habrían acordado volver a reunirse para abordar el tema.

Ese mismo día, horas antes, se había concretado otra reunión clave: un encuentro entre Kast y el exPresidente Eduardo Frei. El martes, fue el propio exmandatario quien envió un comunicado y la foto del encuentro que se llevó a cabo en su casa.

Si bien, a diferencia de los Piñera Morel, Frei no dio su apoyo explícito al republicano, sí se leyó entrelíneas. “Pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país. Pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”, aseguró el exPresidente en el comunicado. Es la primera vez que realiza un acto así por un candidato de derecha.

Comunicado @EduardoFrei_ pic.twitter.com/FFglI60fEM — Eduardo Frei Ruiz-Tagle (@EduardoFrei_) November 25, 2025

El acercamiento entre ambos se venía trabajando hace tiempo. Kast y Frei habían coincidido en distintos foros. El último fue el del Salmón, donde según testigos tuvieron una conversación más distendida. Así, pasada la primera vuelta, se acordaron los detalles de la reunión, que finalmente se llevó a cabo en la mañana del lunes, algo que el equipo de Evelyn Matthei nunca pudo concretar. La jugada -como era esperable- sacó ronchas en la Democracia Cristiana, que el miércoles decidió sancionarlo y suspender los derechos partidarios de Frei.