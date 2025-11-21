Con McDonald’s y Decathlon a bordo: la apuesta de Luksic y Patio avanza en España

El proyecto, ubicado en un terreno de 50.000 metros cuadrados y con más de 20.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, lleva un 25% de avance en obras y proyecta su apertura para el último trimestre de 2026.

Alerce Real Estate, la alianza inmobiliaria entre la española iKasa, Grupo Patio y Wild Sur -el family office de Paola Luksic y Óscar Lería-, avanza rápido en Madrid. La firma confirmó que su futuro parque comercial en Aranjuez ya tiene un 80% de ocupación comprometida, con operadores como Decathlon, McDonald’s y Burger King.

El proyecto, ubicado en un terreno de 50.000 metros cuadrados y con más de 20.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, lleva un 25% de avance en obras y proyecta su apertura para el último trimestre de 2026.

Recientemente, hubo alta presencia ejecutiva en una inspección de las obras en Aranjuez. Además del alcalde local, Miguel Gómez Herrero, y del CEO de iKasa, Haryán Rodríguez, la visita contó con la presencia de Jaime Munita, CEO de Grupo Patio.