Lanzan boutique especializada en Protección de Datos

Los abogados Felipe Fernández (exEY Chile) y Nicolás Yuraszeck (exMagliona Abogados) lanzaron Fernández Yuraszeck Abogados, estudio que busca responder al creciente desafío regulatorio asociado a datos, activos intangibles y economía digital. Según los fundadores, la firma nace con un enfoque boutique y atención directa de socios, orientada a cumplir con nuevas exigencias en protección de datos personales, contratos tecnológicos, propiedad intelectual y regulación digital. Ambos profesionales cuentan con amplia trayectoria en materias de tecnología, privacidad, telecomunicaciones y derecho corporativo. La nueva firma aspira a posicionarse en el mercado legal chileno acompañando a empresas intensivas en datos y tecnología en un entorno normativo cada vez más complejo.