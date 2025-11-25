Familia Ibáñez Atkinson eleva su participación en Clínica MEDS a casi un 50% luego del aumento de capital de la firma

Clínica MEDS tuvo éxito en el aumento de capital que había aprobado en agosto y recaudó los $ 45.000 millones (unos US$ 47,9 millones) que tenía proyectado.

La operación tuvo cambios relevantes en la propiedad del grupo. STARS Companies, la sociedad de inversiones ligada a la familia Ibáñez Atkinson, elevó su participación en la compañía desde 38,1% a 49,6%. Cabe recordar que este grupo empresarial comparte la propiedad de la red de prestadores con distintos médicos y ejecutivos accionistas.

De acuerdo a un comunicado enviado por MEDS, a este aumento de capital no solo concurrieron antiguos accionistas de la firma, sino también 57 nuevos médicos y algunos ejecutivos de la empresa.

¿Para qué se utilizarán los casi US$ 48 millones? De acuerdo a la compañía, estos recursos financiarán parte de la nueva clínica de Príncipe de Gales; el crecimiento de la clínica de alta complejidad en La Dehesa y de la de Vitacura; y de la red de ocho centros médicos ambulatorios, emplazados en la Región Metropolitana, Antofagasta y Rancagua.

La clínica que hoy cuenta con la dirección médica del exministro de Salud, Enrique Paris, espera que el inmueble de Príncipe de Gales esté operativo a fines de 2026. A ello se suma la adquisición de la exclínica de Medicop en Juan XXIII, Vitacura; y la apertura de su octavo centro médico en el mall de Cencosud en La Florida; que también llegaron a engrosar la red del centro.

En el comunicado, la gerenta general de MEDS, Priscilla Molina, declaró que "esta operación marca un hito en la estrategia de crecimiento delineada por la compañía. Refleja la confianza y el compromiso del cuerpo médico, ejecutivo y de STARS Companies con MEDS, para que siga desarrollando su innovador modelo de medicina de alta complejidad, con un modelo único de atención integral y personalizada; tecnología e infraestructura de punta y un equipo de profesionales de excelencia”.