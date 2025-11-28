La nueva apuesta de Kike Morandé en el mundo petfood
Desde su campo en Río Bueno, el presentador de TV ha emprendido con sus propios negocios. Su última y más reciente apuesta es Colmillo Blanco, marca chilena de alimento para perros.
“Fíjate que con este alimento, aparte de estar contentos, están con una energía que no te puedes imaginar. Corren todo el día. ¿Y en la noche? Para lo que tienen que estar: ladrar y cuidar”. Las palabras son del animador de TV chileno, Kike Morandé (71), en un video publicado a principios de mes en la cuenta de Instagram de la marca chilena de alimento canino, Colmillo Blanco.
En él, el actual animador del programa Detrás del muro (Chilevisión) aparece junto a algunos de los ocho perros que tiene en su campo ubicado en el sector de Río Bueno, en la Región de los Ríos. Morandé se instaló ahí luego de que en 2021 dejara su icónico programa Morandé con Compañía, que se transmitió durante 20 años por Mega.
Allá, mientras estuvo alejado de la TV, lanzó varios negocios propios: abrió un criadero de caballos ingleses, empezó una plantación de 40 hectáreas de frambuesas y dio inicio a su propio emprendimiento de producción de huevos de gallina, “Huevos del Kike”.
Su última y más reciente apuesta es Colmillo Blanco, marca chilena de alimento "multietapas" para perros fundada en 2020 en la que Morandé entró en septiembre pasado como socio y embajador.
Con la idea de atraer un partner estratégico -como lo es Alexis Sánchez con la marca Master Dog- en agosto pasado el equipo de Colmillo Blanco contactó y se reunió con el animador de TV en Río Bueno.
Ahí le presentaron la idea de integrarse al proyecto y, de paso, le dejaron una bolsa de alimento para que probara él mismo con sus perros. Al poco tiempo, recibieron un llamado: “(Kike) nos dijo: ‘Oye, me encantó el alimento, mis perros han cambiado… Así que démosle”, rememora el gerente general, Pedro Coloma.
Así, desde inicios de noviembre el presentador es el rostro visible del alimento canino que se fabrica en Paine. A la fecha, precisa Coloma, todo el contenido que han grabado ha sido desde su campo junto a sus propios perros. “Y, al final, nuestro alimento igual apunta un poco a eso. Tiene harto consumidor del mundo rural”, afirma. Hoy la empresa vende su producto en distintos puntos del país, específicamente a través de petshops y Mercado Libre.
