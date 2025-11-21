Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

El “cascarón vacío”: la querella por estafa que enfrenta a emprendedores chilenos con startup argentina Elevva

Antes de levantar US$ 30 millones de fondos globales y ángeles, la firma trasandina salió de compras para expandir su negocio en la región. En Chile adquirió la marca BodyTrainer, de los hermanos Arecco, en una operación de unos $ 6.000 millones. Pero el negocio terminó en trinchera judicial, con arbitrajes y querellas.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 22 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Mateo Navas
<p>El “cascarón vacío”: la querella por estafa que enfrenta a emprendedores chilenos con startup argentina Elevva</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Combos classic y bacon en Streat Burger: la jornada en terreno del directorio de Copec
2
Coffee break

Avalancha de cambios en La Parva y Valle Nevado: tres nuevos gerentes generales y creación de holding local de Mountain Capital Partners
3
Coffee break

Con McDonald’s y Decathlon a bordo: la apuesta de Luksic y Patio avanza en España
4
Coffee break

Patricio Zapata deja Carey y ficha en VGC Abogados
5
Coffee break

Firma internacional retira financiamiento y provoca que compañía en Chile que buscaba explotar litio entre en liquidación
6
Coffee break

En su aniversario número 10: startup Rankmi renueva su cúpula ejecutiva
7
Cómo cuido mis lucas

EEUU o Chile: ¿Dónde apostar en tus próximas inversiones?
8
Guía de Ocio

Guía de ocio: El thriller que inquieta en Netflix, la nueva Furia ilustrada, celebración en el Barrio Italia y la fiesta de los documentales

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete