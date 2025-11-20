Partió el EtM Day 2025, uno de los principales encuentros del ecosistema emprendedor en el Parque Bicentenario
La apertura contó con la participación del Presidente Gabriel Boric, quien dijo que la innovación y el desarrollo tecnológico “no pueden ni deben quedarse solamente en Santiago”.
Noticias destacadas
Este jueves se dio inicio a la quinta edición del encuentro internacional de emprendimiento, innovación e inversión, EtM Day 2025, en el Parque Bicentenario de Vitacura. Por segundo año consecutivo, el evento contó con la participación del Presidente Gabriel Boric durante su inauguración.
El mandatario señaló que la colaboración entre los sectores público y privado es clave para “generar esas redes improbables, ese primer apoyo, ese primer capital” y permitir que los talentos surjan en todas las zonas del país.
También destacó iniciativas como el festival MadeInnConce y la expansión de Startup Labs a regiones y dijo que la innovación y el desarrollo tecnológico “no pueden ni deben quedarse solamente en Santiago”.
“En el ecosistema del mundo privado es necesaria la competencia, pero esa competencia puede ser también generando una comunidad que se sostenga entre sí, colaborando, transfiriendo las experiencias no solo dentro de nuestro país, sino también a nivel internacional. (...) El EtM Day es un ejemplo de la energía que necesitamos en Chile, una energía que piense fuera de la caja, que genere empleos y que une a las regiones del país”, añadió.
En tanto, el fundador de Emprende Tu Mente, Daniel Daccarett, señaló que el propósito del EtM es “conectar, compartir y colaborar”, además de abrir puertas y construir puentes.
“Ahora queremos que esos puentes se conviertan en caminos duraderos, en grandes autopistas que, con la colaboración entre los emprendedores y las grandes compañías, deje de ser una excepción y se transforme en el ADN de nuestro país”, comentó, y adelantó que en su versión 2026, el evento contará con Emiratos Árabes Unidos como país invitado.
Del creador de FOMO al cofundador de Booking
La jornada del jueves estuvo marcada por charlas de reconocidos personajes del ecosistema de innovación internacional. Una de las más esperadas era la de Patrick J. McGinnis, creador del concepto Fear Of Missing Out (FOMO).
En su charla Persuasión para Emprendedores: cómo convencer en tiempos de FOMO, abordó cómo fundadores, equipos e inversionistas pueden usar este concepto -que hace referencia al “miedo a quedar fuera” o “a perderse algo”- como un recurso estratégico en vez de un freno.
Otro de los oradores que concitó la atención fue el cofundador de Booking, Jeff Hoffman. En su charla La Mentalidad Emprendedora Global: Cómo Pensar en Grande y Crear Proyectos con Impacto Internacional, compartió cómo cultivar una mentalidad global puede abrir fronteras, inspirar la innovación y generar impacto a gran escala.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Más empleos pero sin metas claras: expertos enjuician las propuestas laborales de Jara y Kast de cara a la segunda vuelta
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
Humo blanco en disputa Falabella-Serviu: servicio paga millonaria deuda por venta de terreno en San Joaquín
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Javier Ovalle tras sumar firma brasileña a proyecto legal: “Queremos seguir creciendo y miramos Perú, Colombia y México”
B-Conex es una iniciativa transnacional que creó Ovalle Consejeros Legales junto a sus pares de Uruguay y Argentina, Castellán y PASBBA -respectivamente- y donde acaban de anexar al estudio CSA Advogados, con sede en São Paulo.
Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete