Partió el EtM Day 2025, uno de los principales encuentros del ecosistema emprendedor en el Parque Bicentenario

La apertura contó con la participación del Presidente Gabriel Boric, quien dijo que la innovación y el desarrollo tecnológico “no pueden ni deben quedarse solamente en Santiago”.

Este jueves se dio inicio a la quinta edición del encuentro internacional de emprendimiento, innovación e inversión, EtM Day 2025, en el Parque Bicentenario de Vitacura. Por segundo año consecutivo, el evento contó con la participación del Presidente Gabriel Boric durante su inauguración.

El mandatario señaló que la colaboración entre los sectores público y privado es clave para “generar esas redes improbables, ese primer apoyo, ese primer capital” y permitir que los talentos surjan en todas las zonas del país.

También destacó iniciativas como el festival MadeInnConce y la expansión de Startup Labs a regiones y dijo que la innovación y el desarrollo tecnológico “no pueden ni deben quedarse solamente en Santiago”.

“En el ecosistema del mundo privado es necesaria la competencia, pero esa competencia puede ser también generando una comunidad que se sostenga entre sí, colaborando, transfiriendo las experiencias no solo dentro de nuestro país, sino también a nivel internacional. (...) El EtM Day es un ejemplo de la energía que necesitamos en Chile, una energía que piense fuera de la caja, que genere empleos y que une a las regiones del país”, añadió.

En tanto, el fundador de Emprende Tu Mente, Daniel Daccarett, señaló que el propósito del EtM es “conectar, compartir y colaborar”, además de abrir puertas y construir puentes.

“Ahora queremos que esos puentes se conviertan en caminos duraderos, en grandes autopistas que, con la colaboración entre los emprendedores y las grandes compañías, deje de ser una excepción y se transforme en el ADN de nuestro país”, comentó, y adelantó que en su versión 2026, el evento contará con Emiratos Árabes Unidos como país invitado.

Del creador de FOMO al cofundador de Booking

La jornada del jueves estuvo marcada por charlas de reconocidos personajes del ecosistema de innovación internacional. Una de las más esperadas era la de Patrick J. McGinnis, creador del concepto Fear Of Missing Out (FOMO).

En su charla Persuasión para Emprendedores: cómo convencer en tiempos de FOMO, abordó cómo fundadores, equipos e inversionistas pueden usar este concepto -que hace referencia al “miedo a quedar fuera” o “a perderse algo”- como un recurso estratégico en vez de un freno.

Otro de los oradores que concitó la atención fue el cofundador de Booking, Jeff Hoffman. En su charla La Mentalidad Emprendedora Global: Cómo Pensar en Grande y Crear Proyectos con Impacto Internacional, compartió cómo cultivar una mentalidad global puede abrir fronteras, inspirar la innovación y generar impacto a gran escala.