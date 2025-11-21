Patricio Zapata deja Carey y ficha en VGC Abogados

Su aterrizaje se oficializó esta semana en el hotel W, durante la celebración de los 20 años de la firma.

El constitucionalista Patricio Zapata se cambió de casa. Dejó Carey -donde lideraba el área de derecho público desde 2021- para sumarse a Vergara, Galindo, Correa Abogados, un estudio de menor tamaño, pero con fuerte especialización en temas ambientales, eléctricos y mineros.

Dado el perfil del bufete, es común que muchas inversiones y proyectos de esta naturaleza pasen por revisiones de aspecto constitucional, regulatorio o administrativo. Ahí, dice Zapata, estará su foco.

Su aterrizaje se oficializó esta semana en el hotel W, durante la celebración de los 20 años de la firma. Allí, el socio principal, Javier Vergara -quien conoce a Zapata hace años y con quien ha compartido en distintas instancias-, lo presentó destacando su perfil profesional: profesor de la PUC y máster en Harvard. Su discurso fue escuchado por figuras como el excontralor Ramiro Mendoza y el decano de Derecho UC, Gabriel Bocksang.

“Me siento muy contento. Conozco a Javier Vergara y a sus socios hace mucho tiempo. Espero poder apoyar en el desarrollo de derecho público y constitucional del estudio”, comenta Zapata. Y agrega que su salida de Carey fue “amistosa y en muy buenos términos”.