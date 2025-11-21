Chile presenta nota de protesta por declaraciones de embajador de EEUU en contra de Boric: “Son inapropiadas y desafortunadas”
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informó que la gestión respondió a una instrucción del Presidente.
Una nota de protesta presentó Chile ante la administración Trump por el tenor de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien cuestionó al Presidente Gabriel Boric.
Tras el consejo de gabinete de este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, afirmó que “nos parece que las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos son inapropiadas y son desafortunadas".
Además, sostuvo que "sus expresiones respecto del proceso político nacional representan una intervención en asuntos internos de nuestro país y así se lo hemos hecho ver a través de esta nota de protesta”, afirmó.
Además, lamentó "mucho esta situación, porque vemos a Estados Unidos como un país amigo y nos interesa mantener la mejor relación posible, obviamente desde el punto de vista del respeto mutuo y la dignidad nacional”.
Van Klaveren enfatizó que ese tipo de declaraciones “no contribuyen a una relación constructiva con Estados Unidos, a la que todos aspiramos”.
No obstante, fuera del episodio, aseguró que se mantienen relaciones normales, esperando avanzar en distintas áreas en las que se están trabajando.
El canciller también se refirió a la situación de presentación de credenciales ante el Presidente Boric, algo ante lo cual el embajador Judd acusó todavía no recibir fecha desde La Moneda a pesar de haberse contactado múltiples veces.
“En el caso de Estados Unidos, quiero decir que el embajador llegó hace muy poco, que el plazo de espera es muy normal y, de hecho, hay embajadores que están esperando hace más tiempo la presentación de sus credenciales”, indicó, aludiendo a los casos de los diplomáticos de Cuba, Japón, Israel y Panamá.
El ministro precisó que “no hacemos excepciones, es decir, aquí se sigue el orden cronológico como corresponde a un país como el nuestro”.
