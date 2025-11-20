Proyectos mineros en Chile y Perú elevan los ingresos y utilidades de Echeverría Izquierdo a septiembre

La empresa cerró el periodo con un backlog de $ 766.433 millones, siendo la cifra más alta de la historia.

Echeverría Izquierdo cerró septiembre con resultados positivos y en ciertas áreas logró cifras históricas.

Según reportó la empresa al regulador, durante los primeros nueve meses del año registró utilidades por $ 16.109 millones, un 15,19% más en comparación con lo obtenido en el mismo periodo de 2024.

En tanto, los ingresos de EISA llegaron a los $ 430.122 millones, un 14,21% más si se compara con enero-septiembre del año anterior. Los resultados, señaló la compañía, se explican en gran medida por la participación en importantes proyectos mineros tanto en Chile como en Perú.

“Estos resultados demuestran la solidez de nuestra estrategia de negocio, que nos ha permitido mantener un crecimiento sostenible incluso en un contexto desafiante para la industria de la construcción en Latinoamérica”, destacó el gerente general de la compañía, Pablo Ivelic.

Echeverría Izquierdo enfatizó además que a septiembre de 2025 el backlog de todas sus actividades -ingeniería, construcción y servicios de la compañía para la industria- asciende a $ 766.433 millones, siendo la cifra más alta de la historia.

“El incremento del backlog hasta alcanzar el nivel más alto en la historia de la compañía evidencia la efectividad de nuestro enfoque, particularmente en el sector minero, donde hemos consolidado importantes contratos tanto en Chile como en Perú. Este posicionamiento estratégico nos permite mirar con optimismo hacia el futuro", agregó el ejecutivo.

Si se desglosan las cifras, se puede desprender que la mayoría de los negocios crecieron durante el periodo. Por ejemplo, a septiembre ,su área de construcción y montajes industriales experimentó un alza de 7,6% en sus ingresos respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, servicios especializados industriales cerró el periodo con un crecimiento del 20% en sus ventas; mientras que su negocio de edificación comercial y mixta experimentó un alza del 36,9% en sus ingresos.

Finalmente, su negocio de soluciones habitacionales para segmentos medios se enfrentó a una baja del 1,3% en sus ventas a septiembre.

“Con todo lo anterior, Echeverría Izquierdo mantiene perspectivas optimistas para el cierre del año fiscal, respaldadas por el sólido desempeño operacional y financiero demostrado hasta la fecha, así como por la robusta cartera de proyectos que aseguran continuidad y estabilidad para los próximos períodos”, puntualizó la compañía.