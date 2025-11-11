Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Laboral & Personas
Laboral & Personas

WhatsApp 2.0: El fallo que respaldó a trabajadora que revisó el chat de su jefatura y que desató críticas de los abogados

La Corte de Apelaciones de Temuco declaró como "improcedente" el despido de la trabajadora de una firma de telecomunicaciones que divulgó las conversaciones. Para los abogados, el caso deja un mal precedente.

Por: Carolina León

Publicado: Martes 11 de noviembre de 2025 a las 16:41 hrs.

Carolina León Whatsapp trabajadores empresas
<p>WhatsApp 2.0: El fallo que respaldó a trabajadora que revisó el chat de su jefatura y que desató críticas de los abogados</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Grupo Santa Cruz obtiene luz verde para su megaproyecto en Pudahuel tras sortear valla ambiental
2
Empresas

CEO de Empresas Copec a días de elecciones: "Ojalá puedan ayudarnos a enderezar y volver a retomar una clara senda de crecimiento económico"
3
Regiones

Vallenar, Coihueco y Calle Larga entre las comunas que ya ejecutan millonarios proyectos con fondos del royalty minero
4
Internacional

El Reino Unido investiga si los autobuses fabricados en China se pueden apagar a distancia
5
Empresas

Abra Group logra preacuerdo para incorporar a SKY Airlines al conglomerado y que la familia Paulmann Mast se convierta en accionista de la multinacional
6
Regiones

De Italia a O’Higgins: la historia de la empresa europea que conquistó el agro chileno de la mano de un egipcio
7
Regiones

Latam cancela vuelos de manera preventiva ante negociación con su sindicato de pilotos y el riesgo de una huelga
8
Regiones

¿Es Quiborax el Huachipato del norte? Crisis de tradicional minera regional enciende alertas por impacto de eventual cierre en economía de Arica
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete