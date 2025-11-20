FerradaNehme nombra a Beatriz Hidalgo como socia

La abogada de la Universidad de Chile y experta en Derecho de la Competencia, Beatriz Hidalgo, fue nombrada nueva socia de FerradaNehme.Con 11 años de trayectoria en la firma legal ha consolidado una carrera marcada por su trabajo en libre competencia, control de operaciones de concentración, litigación compleja y regulación económica.

Con su incorporación, el 56% de la sociedad queda integrada por mujeres, cifra inédita en Latinoamérica.

“Asumir este rol en FerradaNehme representa la continuidad de un proyecto profesional que hemos construido colectivamente. Soy parte de un equipo que combina trabajo sustantivo, competencias altamente técnicas y un total compromiso con nuestros clientes”, comentó Beatriz.