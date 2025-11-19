Firma de tuberías y adhesivos abandona Chile y explica que se va por "las complejas condiciones actuales en nuestro país"
Vinilit by Aliaxis tiene una planta en San Bernardo y opera desde hace casi 50 años en el país.
La compañía multinacional Vinilit by Aliaxis comunicó el cierre de los negocios en Chile "considerando las complejas condiciones actuales en nuestro país".
La firma fabrica y comercializa "soluciones para la conducción de agua y energía" como adhesivos, tuberías y accesorios de PVC dijo que tras un análisis regional "hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones en Chile".
La multinacional aseguró que en este proceso cumplirá íntegramente con los compromisos con clientes, proveedores y colaboradores.
Vinilit by Aliaxis agregó que su proceso de cierre se realizará de manera gradual y en los próximos días comunicará “los plazos, mecanismos y canales” que utilizará para garantizar una transición ordenada.
En Chile, Vinilit posee una planta en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana y sus operaciones se iniciaron en 1978. Como proveedor de la construcción, la compañía enfrentó la desaceleración del rubro.
