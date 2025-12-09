Actores del mercado piden eliminar impuesto a la ganancia de capital y reactivar inversiones de AFP en acciones small cap
En un seminario organizado por nuam, representantes de la industria financiera debatieron sobre la necesidad de profundizar el mercado de capitales local.
Noticias destacadas
Recuperar la profundidad del mercado e impulsar el listamiento en bolsa de empresas -a través de ScaleX- fue una de las conclusiones del seminario organizado este martes por nuam, la bolsa integrada de Chile, Perú y Colombia.
La actividad se realizó en el marco de la presentación del estudio “Recuperemos el apetito por riesgo” elaborado por nuam y que tuvo un conversatorio en el que participaron la comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel; el presidente Depósito Central de Valores (DCV), Guillermo Tagle; al CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba; y la gerenta general de la Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), Pilar Concha. El evento lo moderó el editor de Finanzas de DF, Nicolás Cáceres.
Eliminar barreras
Uno de los temas que generaron mayor consenso en el panel fue la necesidad de eliminar el impuesto a la ganancia de capital.
Este gravamen tiene su origen en la exención creada en 2001 bajo el Gobierno del exPresidente Ricardo Lagos y que tenía como objeto de fomentar la presencia bursátil.
La regla se mantuvo por dos décadas hasta 2022, cuando la Ley N°21.420 terminó con la exención e instauró una tasa única de 10% con el fin de ser una de las fuentes de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
En ese momento, distintos actores del mercado financiero advirtieron que la medida reduciría los montos transados y, en consecuencia, la recaudación fiscal.
A juicio de Tagle, ese pronóstico se cumplió: “En ese minuto se proyectó que se iban a recaudar US$ 180 millones en impuestos. Pero las cifras de actividad han sido de US$ 18 millones”, señaló.
Córdoba complementó y sostuvo que el gravamen, “genera un incentivo perverso de a quién beneficia el tratamiento tributario. Si uno lo ve termina beneficiando a las grandes empresas y no favoreciendo a emprendimientos o empresas más pequeñas”, afirmó.
En esta línea, Tagle planteó: “Lo único que les pediría es que no hablemos nunca más del impuesto a la ganancia de capital como un beneficio. Hay que eliminar las barreras que impiden que el capital fluya fácilmente entre inversionistas”.
Participación de AFP en small cap
El segundo eje crítico del seminario fue la menor presencia de AFP en fondos de acciones de baja y mediana capitalización o small caps.
Esta situación se profundizó a comienzos de 2022, cuando la Superintendencia de Pensiones incrementó los oficios enviados a las AFP aumentando las consultas sobre inversiones en este segmento.
Y aunque no existió una prohibición normativa, la supervisión más estricta -centrada en las gestoras involucradas, las comisiones cobradas y el desempeño de los fondos- llevó a un paulatino retiro de estas posiciones por parte de los fondos de pensiones.
La Acafi también ha manifestado preocupación frente al retroceso de esta industria. Concha recordó que, en 2017, administraban US$ 4.700 millones en fondos small cap, cifra que hoy bordea los US$ 1.025 millones.
Agenda de la CMF
Por el lado del regulador, la comisionada Tornel señaló que la CMF está impulsando una agenda orientada a dinamizar el mercado, construida a partir de iniciativas levantadas por los propios actores financieros. El objetivo, dijo, es recoger propuestas concretas que permitan reactivar y fortalecer el mercado de capitales chileno.
Con esa hoja de ruta, adelantó que la CMF sostendrá reuniones con la Superintendencia de Pensiones, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio de Hacienda, con el fin de coordinar un trabajo conjunto.
En esta línea, Tornel adelantó: “esperamos contar con un informe durante el primer semestre de 2026”.
Estudio de nuam advierte caída de 36% en el volumen anual tranzado en la Bolsa de Santiago en cinco años
El conversatorio giró en torno al informe “Recuperemos el apetito por riesgo” realizado por nuam, el que advirtió que el mercado de capitales chileno enfrenta un deterioro, marcado por una pérdida sostenida de liquidez, menos emisores y una caída estructural del apetito por riesgo. Según el documento, entre 2019 y 2024, el volumen anual transado pasó de $ 49,1 billones (millones de millones) a $ 31,9 billones (millones de millones), lo que representó una caída de 36%. Mientras que el número de emisores retrocedió desde 205 a 188, reflejando un ecosistema que “hoy es menos profundo y menos líquido”. A esta situación se suma la desaparición de las aperturas bursátiles, ya que desde 2019 no se registra ningún IPO.
El estudio también señaló que la menor participación del capital institucional ha sido clave en este retroceso. En 2008, las AFP tenían un 16,34% de sus portafolios en renta variable local, pero hoy mantienen un 9,1%. Parte de esa salida respondió a cambios normativos que provocaron “rescates significativos” en fondos especializados, reduciendo la oferta de instrumentos para empresas emergentes en más de 70% en seis años, debilitando la liquidez del segmento small & mid cap.El informe concluyó que si bien Chile sigue generando compañías con alto potencial,
sin un marco que incentive la inversión, dichas empresas “han optado por levantar capital en el extranjero, y allí han crecido con fuerza”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
A medio camino está aún la inclusión laboral en el país: el diagnóstico de los headhunters locales
El Panel Laboral UNAB detectó que al interior de las empresas hay mayor interés en torno al tema, pero que al mismo tiempo faltan medidas concretas para incorporar talentos con alguna discapacidad.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete