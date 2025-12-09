Actores del mercado piden eliminar impuesto a la ganancia de capital y reactivar inversiones de AFP en acciones small cap

De izquierda a derecha: editor de Finanzas de DF, Nicolás Cáceres; el CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba; la gerenta general de la Acafi, Pilar Concha; el presidente del DCV, Guillermo Tagle; y la comisionada de la CMF, Catherine Tornel. Foto: Julio Castro

En un seminario organizado por nuam, representantes de la industria financiera debatieron sobre la necesidad de profundizar el mercado de capitales local.

Recuperar la profundidad del mercado e impulsar el listamiento en bolsa de empresas -a través de ScaleX- fue una de las conclusiones del seminario organizado este martes por nuam, la bolsa integrada de Chile, Perú y Colombia.

La actividad se realizó en el marco de la presentación del estudio “Recuperemos el apetito por riesgo” elaborado por nuam y que tuvo un conversatorio en el que participaron la comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel; el presidente Depósito Central de Valores (DCV), Guillermo Tagle; al CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba; y la gerenta general de la Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), Pilar Concha. El evento lo moderó el editor de Finanzas de DF, Nicolás Cáceres.

Eliminar barreras

Uno de los temas que generaron mayor consenso en el panel fue la necesidad de eliminar el impuesto a la ganancia de capital.

Este gravamen tiene su origen en la exención creada en 2001 bajo el Gobierno del exPresidente Ricardo Lagos y que tenía como objeto de fomentar la presencia bursátil.

La regla se mantuvo por dos décadas hasta 2022, cuando la Ley N°21.420 terminó con la exención e instauró una tasa única de 10% con el fin de ser una de las fuentes de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En ese momento, distintos actores del mercado financiero advirtieron que la medida reduciría los montos transados y, en consecuencia, la recaudación fiscal.

A juicio de Tagle, ese pronóstico se cumplió: “En ese minuto se proyectó que se iban a recaudar US$ 180 millones en impuestos. Pero las cifras de actividad han sido de US$ 18 millones”, señaló.

Córdoba complementó y sostuvo que el gravamen, “genera un incentivo perverso de a quién beneficia el tratamiento tributario. Si uno lo ve termina beneficiando a las grandes empresas y no favoreciendo a emprendimientos o empresas más pequeñas”, afirmó.

En esta línea, Tagle planteó: “Lo único que les pediría es que no hablemos nunca más del impuesto a la ganancia de capital como un beneficio. Hay que eliminar las barreras que impiden que el capital fluya fácilmente entre inversionistas”.

Participación de AFP en small cap

El segundo eje crítico del seminario fue la menor presencia de AFP en fondos de acciones de baja y mediana capitalización o small caps.

Esta situación se profundizó a comienzos de 2022, cuando la Superintendencia de Pensiones incrementó los oficios enviados a las AFP aumentando las consultas sobre inversiones en este segmento.

Y aunque no existió una prohibición normativa, la supervisión más estricta -centrada en las gestoras involucradas, las comisiones cobradas y el desempeño de los fondos- llevó a un paulatino retiro de estas posiciones por parte de los fondos de pensiones.

La Acafi también ha manifestado preocupación frente al retroceso de esta industria. Concha recordó que, en 2017, administraban US$ 4.700 millones en fondos small cap, cifra que hoy bordea los US$ 1.025 millones.

Agenda de la CMF

Por el lado del regulador, la comisionada Tornel señaló que la CMF está impulsando una agenda orientada a dinamizar el mercado, construida a partir de iniciativas levantadas por los propios actores financieros. El objetivo, dijo, es recoger propuestas concretas que permitan reactivar y fortalecer el mercado de capitales chileno.

Con esa hoja de ruta, adelantó que la CMF sostendrá reuniones con la Superintendencia de Pensiones, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio de Hacienda, con el fin de coordinar un trabajo conjunto.

En esta línea, Tornel adelantó: “esperamos contar con un informe durante el primer semestre de 2026”.

Estudio de nuam advierte caída de 36% en el volumen anual tranzado en la Bolsa de Santiago en cinco años