Fed recorta tasa de interés en 25 puntos base al nivel más bajo en tres años
Las claves del momento del negocio salmonero: productor del grupo Vial se dirige a utilidades récord y mercado respira un cauto optimismo hacia 2026

El creciente gasto de los consumidores ha abierto espacio para que los productores capitalicen el boom y, con ello, muestren mejores desempeños.

Por: B. Pescio y S. Pelfort

Publicado: Miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 12:16 hrs.

