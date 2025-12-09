Se vuelve a rechazar solicitud de comunidades indígenas por espacio costero con 300 concesiones salmoneras

Comisión regional de Aysén votó unánimemente en contra de otorgar los espacios, que nacen de la Ley Lafkenche.

La Corte Suprema había dejado en vilo a la industria salmonera luego de anular la votación que rechazó dos solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO), que sumaban 621 mil hectáreas en la Región de Aysén, en una zona con más de 300 concesiones salmoneras, según registros de la industria.

El máximo tribunal había estimado que la votación realizada por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) no contenía “sustento fáctico suficiente para descartar de forma certera” la solicitud de las comunidades Antunen Rain y Pu Wapi.

Cabe señalar que los ECMPO son creados por la Ley Lafkenche y tienen como fin darle estos espacios a un grupo indígena determinado para su administración -luego de una verificación de los usos alegados por parte de Conadi-, con el fin de preservar las costumbres de esa comunidad.

Luego de que la Corte ordenara repetir la votación, esta se volvió a realizar este martes, en una maratónica sesión de más de cinco horas. De la CRUBC participan distintos actores interesados, como autoridades regionales (como alcaldes, gobernadores, seremis y delegados presidenciales) y gremios del mundo privado. En la votación de 2024 participaron también las comunidades, pero en esta ocasión sus representantes no se hicieron presentes.

Con ello, las dos solicitudes fueron rechazadas por unanimidad, con 34 votos en contra y ninguno a favor.

Reacción de los privados

Rápidamente, los gremios salmoneros salieron a celebrar el resultado de la votación.

La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, que participó de la CRUBC, declaró que esta votación era de las más relevantes para el gremio, porque “el impacto en las familias y en los trabajadores que hubiese generado la aprobación de las dos ECMPO habría sido perjudicial y generado un muy mal precedente para nuestro país”.

Por SalmonChile participó su gerente de Asuntos Corporativos, Tomás Monge, quien valoró la abultada votación. “Representa un paso importante para avanzar hacia mayor claridad y garantías en materias de uso del borde costero. Las solicitudes involucradas -las más extensas presentadas a la fecha, superando el millón de hectáreas- han generado gran conflictividad social y paralización de tramitaciones públicas y privadas”, dijo.

Con todo, advirtió que existen 103 solicitudes ECMPO en tramitación en Chile, por cuatro millones de hectáreas en total, lo que sigue generando incertidumbre al sector.

“La región necesita reglas claras y decisiones responsables para asegurar que este tipo de solicitudes se evalúen con información verificable, metodologías adecuadas y criterios que no se presten para abusos ni para generar incertidumbre territorial”, dijo Seguel en esa línea.