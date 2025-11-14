Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

Gibraltar: los negocios, más allá de Sky, de la familia Paulmann Mast

El mayor, Eberhard, era bueno para hacer caricaturas; Andel es fotógrafa de naturaleza; Margit, fue ungida en 2017 como la directora ejecutiva del grupo, y el menor del clan, Holger, hizo muchos comerciales de televisión cuando era joven, pero luego aterrizó de lleno en Sky y la hizo sostenible, hasta alcanzar esta semana un principio de acuerdo para integrarse al Grupo Abra. Este es el diversísimo mundo de los descendientes de Jürgen Paulmann Kemna… mucho más allá de la aerolínea, cuyo puntapié inicial estuvo relacionado con la Cuba de Fidel Castro.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 15 de noviembre de 2025 a las 17:00 hrs.

Azucena González
<p>Gibraltar: los negocios, más allá de Sky, de la familia Paulmann Mast</p>

Noticias destacadas

E, A, M, H y el rol de Margit Paulmann
De los comerciales de juventud al salto low cost: el vuelo propio de Holger
“Ebito” y las aromáticas
galletas
La artista del clan
El 13% de Feria de Osorno, Elabal y Tecnopapel: más y más negocios

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Política

Hincha de Colo-Colo, asados en Padre Hurtado y un discreto rol en la campaña: Claudio Rodríguez, “el pinche” de Jeannette Jara
2
Política

Originaria de Antofagasta, fan de The Killers y creadora de su propio canal de YouTube: Ivette Avaria, la esposa de Johannes Kaiser
3
Punto de partida

Como esta startup chilena sedujo a los principales productores de palta y a los de berries del mundo
4
Política

Phd inconcluso, golf y su rol en el Banco Central: los casi 50 años de Jorge Desormeaux al lado de Evelyn Matthei
5
Coffee break

Qué hizo Dua Lipa en la Viña Concha y Toro
6
Coffee break

Liquidadora acusa de “mala fe” al Consorcio Belaz Movitec y de ocultar bienes
7
Política

Guitarreo, clases de alemán y el queque familiar: Pía Adriasola, la “ministra del interior” de JAK
8
Por dentro

Vial, Harding, Elberg, Del Río y Larraín: El deal club que va por Banmédica

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete