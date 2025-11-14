Click acá para ir directamente al contenido
Sartor, a un año del colapso

Hace justo un año, la CMF publicó una resolución que detonó el mayor golpe en la historia de Sartor AGF, y uno de los episodios más tensos para la industria financiera local.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 15 de noviembre de 2025 a las 17:00 hrs.

