FNE archiva investigación por adquisición de la ACHS de clínica en Melipilla y descarta efectos en la libre competencia
La Asociación compró la Clínica Maitenes al Grupo Cuenca del Maipo a través de su filial de prestadores regionales.
Noticias destacadas
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió archivar la investigación que había iniciado -tras una denuncia particular- por la adquisición de la Clínica Maitenes por parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), específicamente a través de su Red de Clínicas Regionales (RCR).
En concreto, la ACHS había comprado el inmueble al Grupo Cuenca del Maipo. Tras la denuncia, la FNE señaló que existía una posibilidad de que se hubieran superado los umbrales de ventas establecidos o de que existieran ciertos traslapes a nivel horizontal y vertical respecto de las actividades de “la adquirente y la entidad objeto”.
Respecto a lo primero, la entidad liderada por Jorge Grunberg descartó faltas, dado que no se superaban los umbrales individuales determinados, por lo que no se infringió el deber de notificación obligatoria.
Asimismo, la Fiscalía descartó que la operación pueda tener impactos hacia la libre competencia. “No constituiría un hecho, acto o convención, que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o tienda a producir dichos efectos, a nivel horizontal, en los segmentos de prestaciones de salud en las comunas de Melipilla, Talagante y Peñaflor, y, a nivel vertical, en la realización de prestaciones de salud en el marco del Seguro, aguas arriba, y la administración del Seguro, aguas abajo”, dice la resolución.
Consultada, la ACHS sostuvo que esta noticia confirma que la adquisición se realizó conforme a la normativa vigente y con los debidos análisis técnicos y regulatorios, y agregó que ya había contado con la autorización previa de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
“La resolución y el informe de más de 40 páginas de la FNE confirman lo que siempre hemos señalado: la ACHS respetó plenamente la normativa vigente en esta operación y su actuar no ofrece reparos de ningún tipo, tanto en el fondo como en la forma. Estamos tranquilos porque esta investigación se cierra tal como lo habíamos pronosticado, esto es, confirmando que nuestro actuar fue plenamente ajustado a derecho”, declaró el gerente de la división de Asuntos Jurídicos y Corporativos de la entidad, Cristóbal Cuadra.
