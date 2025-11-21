Combos classic y bacon en Streat Burger: la jornada en terreno del directorio de Copec
La jornada del viernes pasado fue de trabajo en terreno para el directorio de Copec. A las 8:00 horas, el grupo de ejecutivos compuesto por Roberto Angelini, Jorge Andueza, Jorge Bunster, Francisco León Délano, Eduardo Navarro, Lorenzo Gazmuri y Carlos Ingham se dirigió al Complejo Quintero. Una vez ahí, el grupo compartió un coffee de bienvenida y escuchó una charla de seguridad junto con una presentación operativa del lugar.
Lo que siguió fue un recorrido -guiado por equipos locales- por las instalaciones y áreas de almacenamiento, producción y mantenimiento del Terminal de Productos Importados y la Planta de Lubricantes de Copec, ambas emplazadas en el lugar. Luego, el grupo visitó el humedal “El Bato”, ubicado en el mismo terreno de la empresa.
De regreso a Santiago, la mesa de directores hizo dos paradas: una por el Refugio de Biodiversidad, un jardín demostrativo con 1.500 plantas nativas y un diseño circular con materiales reciclados; y otra en la estación de servicio de Copec en Llay Llay.
Ahí, los directores se bajaron para almorzar en el Streat Burger ubicado en el lugar: entraron a la cocina, compartieron con los trabajadores y, finalmente, hicieron la fila para comprar sus respectivos combos de hamburguesas: las más populares fueron la classic burger y la bacon burger. Todos acompañados con papas fritas y Coca-Cola Zero. ¿El postre? Helados de la misma cadena de comida acompañados de cafés del Pronto Copec.
