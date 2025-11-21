En su aniversario número 10: startup Rankmi renueva su cúpula ejecutiva

Durante el último tiempo, la startup de gestión de recursos humanos ha apostado por renovar los perfiles de su primera línea ejecutiva. Al equipo sumaron a una ex "buker", un excountry manager de Betterfly y un exCFO de 99minutos.

Renovaron su imagen de marca, levantaron una Serie A liderada por Kayak Ventures de US $ 11 millones en octubre y ahora aterrizan nuevos perfiles a su mesa ejecutiva. Con estos tres hitos la startup chilena especializada en gestión de personas, Rankmi, cierra su décimo aniversario.

Partieron en 2015. Ese año, Enrique Besa, ingeniero civil; y Felipe Cuadra, psicólogo organizacional, crearon un software especializado en la evaluación de desempeño y clima laboral en las empresas. Una década después, la startup ofrece una plataforma integral -bajo el modelo SaaS- que agiliza procesos ligados al área de RRHH dentro de las empresas. Tienen 275 empleados, oficinas en Chile, México y Perú, y más de 1.500 clientes en 15 países de Latinoamérica.

Durante el último tiempo, la startup ha apostado por renovar los perfiles de su primera línea ejecutiva. Desde la vereda del marketing, como chief marketing officer, se unió a María Jesús Lamarca, cineasta, periodista de profesión y ex “buker”. A cargo de las finanzas, como global chief financial officer, Rankmi sumó a Eduardo Guzmán, ex CFO de la startup mexicana en Chile 99minutos, con experiencia previa en la gestión de inversiones de los fondos mexicanos Cometa y Engie Factor. Y como chief product officer aterrizó Eduardo Parraguez, ingeniero civil informático y fundador de la startup chilena Ficios.

No es todo. Para el cargo de chief growth officer la startup fichó a Lucas Melman, excountry manager de Betterfly México; y a Nicolás Cuevas, fundador de la startup mexicana dedicada a la gestión de talleres mecánicos, Gestioncar, para ser su nuevo chief innovation officer. Con nuevo equipo, ahora el foco de la startup está puesto en fortalecer su presencia en Latinoamérica y seguir integrando inteligencia artificial en sus procesos.