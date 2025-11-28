Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Clínica Meds se expande a Barcelona, aliada a firma hispana ReSport Clinic

Aunque los detalles de este acuerdo son confidenciales, la gerenta general de Clínica Meds, Priscilla Molina, explicó que el complejo contará con una unidad de rehabilitación “neuromecánica aumentada".

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 28 de noviembre de 2025 a las 12:06 hrs.

<p>Clínica Meds se expande a Barcelona, aliada a firma hispana ReSport Clinic</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La nueva apuesta de Kike Morandé en el mundo petfood
2
Coffee break

Cómo se gestó el súper lunes: el día que Kast recibió el apoyo de dos expresidentes
3
Coffee break

La millonaria donación de Jean Salata tras el histórico incendio en Hong Kong
4
Coffee break

La consultora inmobiliaria chilena reconocida y galardonada por la revista Euromoney
5
Cómo cuido mis lucas

Alphabet: ¿el retorno de un gigante?
6
Coffee break

Con McDonald’s y Decathlon a bordo: la apuesta de Luksic y Patio avanza en España
7
Por dentro

El “cascarón vacío”: la querella por estafa que enfrenta a emprendedores chilenos con startup argentina Elevva
8
Coffee break

Clínica Meds se expande a Barcelona, aliada a firma hispana ReSport Clinic

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete