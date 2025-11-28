Clínica Meds se expande a Barcelona, aliada a firma hispana ReSport Clinic
Sigue dando que hablar la Clínica Meds, pues en paralelo a que acaba de completar un aumento de capital por $ 45 mil millones, la firma está concretando su primera apuesta internacional. La empresa -entre cuyos socios está la plataforma empresarial Stars Companies, de la familia Ibáñez Atkinson- selló una alianza con un operador local de nombre ReSport Clinic, con el que instalará un centro de innovación en rehabilitación deportiva en la ciudad de Barcelona.
ReSport Clinic fue fundada por Ferran Abat, un reconocido médico traumatólogo que, través de su centro, se especializa en la recuperación de lesiones deportivas. Ahora, a través de este acuerdo con Clínica Meds, ambos operarán estas nuevas dependencias, que se denominará ReSport Clinic - Clínica Meds, que estará en el barrio Eixample de la mencionada ciudad y que abrirá en enero de 2026.
Aunque los detalles de este acuerdo son confidenciales, la gerenta general de Clínica Meds, Priscilla Molina, explicó que el complejo contará con una unidad de rehabilitación “neuromecánica aumentada”, que permite al paciente y al médico ver en tiempo real la actividad muscular en el proceso de terapia, para mejorar resultados.
“Esta es nuestra primera internacionalización (…) Lo que genere esta unidad, se compartirá entre ambas instituciones”, dice la gerenta.
En la actualidad Clínica Meds opera en Chile dos clínicas de alta complejidad en La Dehesa y Vitacura y a fines del próximo año añadirá una tercera en Príncipe de Gales. Y también ocho centros médicos ambulatorios, dos de ellos en regiones.
