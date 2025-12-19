Carey, Bofill Mir y Morales & Besa levantan las copas en liga de abogados

Recientemente concluyó el torneo de Clausura de la conocida Liga de Abogados de Chile (LACH), competencia que se juega todas las semanas en las canchas del Zapping Sport Center, en Las Condes.

Recientemente concluyó el torneo de Clausura de la conocida Liga de Abogados de Chile (LACH), competencia que se juega todas las semanas en las canchas del Zapping Sport Center, en Las Condes.

En la definición de la Copa de Oro, Carey se impuso ante Barros & Errázuriz, relegando a este último al segundo lugar. El campeón de la categoría principal se adjudicó un premio de $ 700 mil.

En las otras series también hubo definiciones. En la Copa de Plata, el estudio Bofill Mir venció en la final a Albagli Zaliasnik. Mientras, en la Copa de Bronce, Morales & Besa superó a Guerrero Olivos.