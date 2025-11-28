La consultora inmobiliaria chilena reconocida y galardonada por la revista Euromoney

La compañía -que ya ha sido reconocida en otras cuatro ocasiones en el pasado- se dedica a la consultoría, licitación, intermediación y el remate de propiedades en el mercado inmobiliario de oficinas, bodegas, strip centers, espacios multifamily, retail, mundo industrial y terrenos a lo largo de todo el país.

La revista financiera originaria de Londres, Euromoney, reconoce y premia todos los años a las firmas más destacadas en el mundo bancario, financiero e inmobiliario. Este 2025, el galardón de “Mejor Consultora Inmobiliaria de Chile” -que premia a las firmas con mejores servicios y mayor contribución al mercado local- recayó en manos de GPS Property, empresa de consultoría chilena fundada en 2007 por Alejandro Reitze, Pedro Pablo Rivas, Francisco Rojas y Lorena Tapia.

La compañía -que ya ha sido reconocida en otras cuatro ocasiones en el pasado- se dedica a la consultoría, licitación, intermediación y el remate de propiedades en el mercado inmobiliario de oficinas, bodegas, strip centers, espacios multifamily, retail, mundo industrial y terrenos a lo largo de todo el país.

“Competimos con las mejores consultoras del mundo con una propuesta local, independiente y con un compromiso real por el desarrollo del país”, comenta a DF MAS Joaquín Brahm, gerente general de la consultora. “En un entorno globalizado, demostrar que una consultora chilena puede competir -y ganar- frente a las grandes firmas internacionales es motivo de orgullo”, añade.

Su fórmula ganadora, explican desde la firma, consiste en un modelo de negocio basado en la especialización, asesorías personalizadas a clientes y un análisis territorial. “Nuestra ventaja está en conocer el ecosistema inmobiliario y financiero, combinándolo con la dinámica local en profundidad. Eso nos permite anticipar tendencias y acompañar a nuestros clientes en la toma de decisiones estratégicas”, explica Brahm.