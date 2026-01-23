Zoom al primer gabinete de José Antonio Kast

La espera terminó: esta semana, el Presidente electo presentó a los integrantes de su gabinete ministerial que lo acompañarán en La Moneda desde el 11 de marzo. ¿Qué primó a la hora de elegir a los secretarios de Estado? ¿Cómo se fue armando el puzle y quiénes estuvieron realmente detrás de las nominaciones? ¿Qué pasó con la idea de fusionar ministerios? Aquí te contamos eso y más.

Durante semanas, las pizarras de las oficinas de los asesores más cercanos al Presidente electo, José Antonio Kast, se llenaron de posibles nombres para conformar el esperado primer gabinete del próximo Gobierno.

El diseño no fue fácil: no sólo había que encontrar a figuras altamente capacitadas y afines al proyecto político republicano, sino también perfiles sin conflictos de interés y que dejaran relativamente conformes a los partidos que respaldaron la candidatura de Kast.

El suspenso terminó el martes. En una ceremonia sobria, Kast presentó a los 24 ministros que integrarán su primer gabinete. El anuncio dejó sorpresas e interrogantes, pero, sobre todo, fue fiel reflejo del sello que el mandatario electo quiere imprimirle a su administración.

Diversidad, confianza con el Presidente y sin mucha ambición política: el diseño detrás del gabinete

13 hombres y 11 mujeres; 16 independientes (sin militancia política) y mayoría de figuras con alto perfil técnico. Así se podría definir el primer gabinete de José Antonio Kast que comenzará a trabajar el próximo 11 de marzo.

Según comentan en el entorno del Presidente electo, las 24 nominaciones obedecen a un diseño previamente establecido, que no varió demasiado en el tiempo y que fue funcional a los objetivos de José Antonio Kast, quien privilegió a profesionales en sus áreas y la diversidad por sobre el expertise político.

“Lo esencial del gabinete es su diversidad: tienen distintos oficios, orígenes -casi el 45% son de regiones-, orientación política -más del 60% son independientes-, y de edades muy distintas”, señala un estrecho asesor.

“Cada uno de los perfiles está orientado a representar lo que nosotros creemos que fue el éxito de la elección: la gente común, alejada de la política, aunque sin desprecio hacia ella (…). Es una amalgama que podría resultar para este modelo estratégico de gobierno que queremos impulsar”, agrega la misma fuente.

Funcionarios de la Oficina del Presidente Electo (OPE) añaden que el Mandatario se preocupó de buscar gente que a él “le diera confianza” y con quienes, ojalá, tuviera algún vínculo o complicidad.

En las semanas previas, de hecho, la mayoría de los candidatos se reunieron personalmente con Kast durante dos horas en la sede del Partido Republicano, por la calle Rapallo, en Las Condes, donde no sólo abordaron las capacidades para el cargo sino también intereses particulares, convicciones y vida personal, entre otras temáticas.

“Con algunos enganchó y con otros no”, cuentan asesores.

Por otra parte, conocedores del proceso de reclutamiento afirman que era importante contar con nombres que, en su mayoría, no tuvieran “la intención de usar esta plataforma para otra cosa”.

“Se buscó a personas disciplinadas, sin tanta agenda propia ni demasiadas ambiciones políticas y que saben que deben hacerle caso al Presidente”, comentan cercanos a Kast.

¿Por qué tantos independientes?

Apenas comenzaron a filtrarse los nombres que integrarían el gabinete, dirigentes de Chile Vamos prendieron las alarmas y manifestaron -en público y en privado- su descontento por la alta presencia de jefes de cartera independientes.

Para ellos, la falta de militancia iba en contra de la promesa de Kast de conformar una coalición amplia que respaldara su administración. Además, muchos recordaron el diseño del primer gabinete de Sebastián Piñera, en 2010, que tuvo un alto perfil técnico y empresarial. “La historia demuestra que eso no resulta”, sostiene un dirigente de la coalición de derecha.

El reclamo por la poca presencia partidaria en el gabinete vino aún más fuerte desde el Partido Nacional Libertario (PNL) que incluso tomó la decisión de no integrar el futuro gobierno argumentando que “no somos un partido de tercera categoría”, según palabras del excandidato presidencial, Johannes Kaiser.

Y aunque se habló de que por estos reclamos Kast tuvo que hacer algunos ajustes en su gabinete -entre ellos, desechar la opción del periodista Guillermo Turner, quien estaba pensado para liderar Defensa, y a quien cuestionaron fuertemente algunos dirigentes políticos-, voces desde la OPE lo desmienten. Dicen que no es así, pues la estrategia “nunca varió”.

Prueba de ello -agregan- sería que quien reemplazó a Turner en Defensa fue Fernando Barros, también independiente. Y, además, que el gabinete oficial está conformado en un 60% por personas sin militancia política.

“Había una visión de tener un gabinete amplio, representativo de distintas sensibilidades; eso estaba marcado a fuego”, dice un asesor cercano a Kast, quien agrega que siempre se buscó que el equilibrio fuera un representante por partido y dos para Republicanos, la tienda del mandatario electo.

La opción de no incluir a demasiados dirigentes políticos viene de una convicción entre quienes diseñaron el gabinete: consideran que aquello no es garantía de que a un Gobierno “le vaya bien” y que el Congreso -donde Chile Vamos tiene 18 senadores y 34 diputados- los va a apoyar dependiendo de su gestión y no de los representantes que tengan al interior del gabinete.

Además, se considera que con Claudio Alvarado (UDI) en Interior y José García Ruminot (RN) en la Segpres, habrá presencia suficiente de “tonelaje político” en La Moneda.

Sin embargo, otros personeros entendidos en la nominación ministerial aseguran que, debido a la presión política, sí hubo “nombramientos más forzados”, como el de Ximena Rincón (Energía) y Francisco Undurraga (Cultura).

Con todo, en el círculo del Presidente electo varios coinciden en que el gran desafío del equipo ministerial estará en estrechar vínculos con los partidos que formarán el oficialismo.

Una forma de hacerlo podría ser a través de las subsecretarías y las delegaciones presidenciales que se nombrarán el próximo 30 de enero.

En el entorno republicano aseguran que ese no será un “espacio de compensación” para con las coaliciones, sino un “espacio de complemento”: en las carteras donde sus titulares no tienen lazos políticos, es esperable que sean acompañados de subsecretarios que sí los tengan.

“Los partidos quedaron resentidos y tienen que simular que están felices con el gabinete”, dice un líder histórico de la UDI. “Además, aunque todo el mundo quiere a Claudio Alvarado y es muy respetado, no es el que ronca en la UDI, y lo mismo pasa con José García Ruminot”, agrega la misma fuente.

El poder en La Moneda y Hacienda

Para algunos, el diseño del gabinete deja en evidencia la intención de concentrar el poder en La Moneda y Hacienda, la cartera que será liderada por Jorge Quiroz.

En La Moneda no sólo estará el Presidente electo, sino también el denominado “Segundo Piso” que será liderado por Alejandro Irarrázaval, el poderoso asesor de José Antonio Kast, conocido también como el “gerente general” de la campaña presidencial. Allí también estará el colaborador estratégico estrella del mandatario electo, Cristián Valenzuela, y otros integrantes de su círculo más cercano, como Julio Feres, quien asumirá como administrador de La Moneda.

Además, en el palacio gubernamental estará el ministro del Interior, Claudio Alvarado, la Segpres de José García Ruminot y la vocera Mara Sedini. Todos ellos son personeros de plena confianza de Kast.

En Hacienda, en tanto, habrá otro peso pesado: Jorge Quiroz, quien no sólo es el cerebro detrás de las propuestas económicas más importantes de la próxima administración, sino también una figura a quien Kast escucha con especial atención. Él, de hecho, fue quien propuso a varios miembros del próximo gabinete y, según dicen, tuvo mucha incidencia en las nominaciones que corresponden al área económica, como Daniel Mas (biministro de Economía y Minería), Tomás Rau (Trabajo) y Jaime Campos (Agricultura).

“No cabe duda de que el poder estará muy concentrado en La Moneda y en Hacienda. Ellos serán las cabezas, quienes realmente tomarán las decisiones”, señala un dirigente cercano a Kast.

Esto genera algunas inquietudes al interior del futuro oficialismo, donde aseguran que uno de los desafíos estará en cómo se le hará un “contrapeso” al ministro de Hacienda y a ciertos colaboradores de Kast que estarán en el Segundo Piso.

Kast, Irarrázaval y Valenzuela: el núcleo fuerte detrás de las nominaciones

Aunque fue en absoluta discreción, lo cierto es que el equipo de José Antonio Kast comenzó a testear nombres para el gabinete mucho antes de la segunda vuelta presidencial. En esos días previos a los comicios ya había bastante claridad de que, por ejemplo, sería Jorge Quiroz quien probablemente lideraría Hacienda.

El equipo a cargo de la búsqueda y el reclutamiento de ministros estuvo conformado, en un inicio, por personas como Carmen Soza, directora de Ideas Republicanas, o Sebastián Figueroa, exconsejero constitucional. Pero luego fue Irarrázaval quien tomó el mando de esa labor.

De un perfil marcadamente ejecutivo, Alejandro Irarrázaval fue el encargado de recibir listas con propuestas de nombres para las distintas funciones, las que le llegaron no sólo desde los partidos políticos, sino también del círculo cercano a Kast: el senador electo Arturo Squella, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, o el propio Quiroz fueron algunos de los que también propusieron candidatos para integrar el Gobierno.

Irarrázaval, entonces, se dedicó a definir el perfil de los cargos, a revisar currículums y testear disponibilidad. En ello fue clave la colaboración del abogado Pedro Lea-Plaza y de Cristián Valenzuela, quien chequeó nombres por el lado comunicacional.

Sin embargo, desde el entorno republicano afirman que quien tomó la decisión final de cada una de las personas que liderarán las secretarías de Estado fue, precisamente, José Antonio Kast.

“El gabinete lo armó el Presidente”, dicen. “Recibió muchos consejos, conversó con muchas personas, pidió referencias, pero quien finalmente lideró el proceso fue él”.

Los nombramientos que no resultaron

“Nadie es ministro hasta que no sea confirmado oficialmente”: ese era el mensaje que los colaboradores más cercanos a José Antonio Kast transmitieron incansablemente durante el proceso de reclutamiento de su equipo, tras el triunfo del candidato republicano.

Sin embargo, la instrucción no fue suficiente para evitar especulaciones y filtraciones sobre quiénes podrían asumir las carteras. Como efecto colateral, estos trascendidos sirvieron en varias ocasiones para testear cuánto ruido generaban ciertas nominaciones.

Dentro de los ministros que quedaron en el camino, el caso más dramático fue el de Santiago Montt, cuya nominación se cayó sólo horas antes del anuncio ministerial luego de que la empresa donde trabajaba, Los Andes Copper, notificara que Montt -su gerente general- dejaría el cargo para asumir como ministro de Minería, antes de que el Presidente electo revelara, de manera oficial, los nombres de su equipo.

La discreción era clave en todo esto y adelantarse al mandatario con este tipo de anuncios traspasó una línea roja y fue vista como una “imprudencia”. Kast, entonces, quiso dar una señal. “Él tomó una decisión en base a poner por delante el proyecto y el equipo; donde las individualidades son menos importantes”, dice un estrecho asesor. “Además, es una ratificación de que las decisiones difíciles hay que tomarlas cuando sea necesario”, agrega la misma fuente.

Montt no fue el único “casi ministro” que se quedó debajo de la nómina. También fue el caso del periodista y ex gerente de Asuntos Corporativos de la CMPC, Guillermo Turner, quien estaba pensado para asumir el ministerio de Defensa.

Aunque su designación parecía prácticamente cerrada, Kast decidió echar pie atrás cinco días antes del nombramiento para buscar mayores equilibrios políticos en su equipo, tras la presión de los partidos que lo apoyan (Turner es independiente). Además, al periodista le habría jugado en contra una sanción de la Comisión para el Mercado Financiero en contra de su cuñado, José Antonio Labbé.

Otro nombre que no resultó fue el del economista y viceministro de Argentina José Luis Daza. Según reveló a mediados de diciembre el titular de Economía argentino Luis Caputo, la posibilidad de que se viniera a Chile a asumir un cargo en el futuro Gobierno estaba dentro de las posibilidades. “Yo le dije: ‘Mirá, hacé lo que el desafío te provoque y lo que más quieras’”, contó Caputo. Sin embargo, a principios de este mes se supo que Daza había desechado la oferta -la cual, según trascendió, consistía en asumir como triministro de Economía, Energía y Minería- pues no le resultaba atractiva.

En Seguridad, quizás el ministerio más importante para el gobierno de emergencia que se propone Kast, también hubo una baja. Se trata del senador electo Rodolfo Carter, una opción que, según el presidente del partido republicano, Arturo Squella, se terminó desechando para “evitar tensiones” con La Araucanía, la región que representará Carter en el Senado.

“Al final del día no era lo indicado si tú ponderabas todos los factores”, reconoció Squella.

Aunque algunas de estas fallidas nominaciones dejaron heridos en el camino -sobre todo entre quienes estuvieron detrás de las propuestas-, en el entorno de Kast le restan importancia. “Nosotros nunca confirmamos a ningún ministro y siempre dijimos que antes del anuncio del gabinete podía pasar cualquier cosa”, dice un asesor. “Sería infinitamente más grave que se cayera un ministro jurado y confirmado; eso sí sería una crisis grave”, agrega.

¿Qué pasó con la idea de “fusionar” ministerios?

Reducir el tamaño del Estado y disminuir el número de ministerios ha estado en el corazón de las propuestas de José Antonio Kast desde que asumió por primera vez una carrera presidencial, en 2017.

Con el argumento de mejorar la eficiencia estatal, en sus dos campañas anteriores propuso reducir de 24 a 14 o incluso 12 ministerios, indicando, además, que se debía terminar con los “pitutos” en el apartado público.

Si bien en esta última contienda no habló explícitamente de recortar un número determinado de carteras, sí se mostró a favor de unificar ciertos ministerios en el contexto de la reducción de gasto y modernización del Estado, lo que despertó especulaciones de fusión hasta antes del anuncio de los secretarios de Estado.

El 20 de enero se despejaron las dudas y se supo que sólo un ministro asumirá dos carteras: Daniel Mas, quien será el titular de Economía y Minería (algo que, por lo demás, sucedió casi por accidente tras la fallida nominación de Santiago Montt).

¿Qué pasó, entonces, con esta idea de reducir el tamaño del Estado?

Colaboradores de Kast aseguran que es una idea que no se ha dejado de lado y que sigue siendo un “compromiso” del Presidente electo. El asunto -agregan- es cómo hacerlo: afirman que el plan sería ejecutarlo vía legal -a través del Congreso- y no sólo nombrando jefes de ministerios múltiples, pues eso es meramente simbólico.

“Aunque no será un proyecto prioritario, porque debemos construir base política primero, sí está en el horizonte y se ha hablado de que debemos hacerlo por la vía legal”, indican voces de la OPE.

“Kast lo quiere hacer, pero por ley cuando corresponda”, agregan.