El foro económico que reunirá a Kast con líderes mundiales. Un selecto grupo de personalidades serán parte del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se realizará en Panamá, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la última parada de la gira por Centroamérica que comenzó el sábado el Presidente electo José Antonio Kast. Figuran los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Bernardo Arévalo (Guatemala).

Tesla y Copec invierten en nueva red de carga ultra rápida en las carreteras del país. Tesla y Copec anunciaron el desarrollo conjunto de una red de carga ultra rápida en carreteras a lo largo de Chile. Esta iniciativa contempla la instalación de cargadores Tesla Supercharger en estaciones de servicio Copec ubicadas entre La Serena y Puerto Montt, con una distancia aproximada de 200 kilómetros entre cada punto.

¿Cómo inicia el dólar la semana en Chile? Tras cerrar el viernes en nuevos mínimos de dos años, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 860 lo que implica una caída de $ 8,4 desde el cierre del viernes. Mientras que el cobre transado en Londres subía 0,8% para tocar los US$ 6 por libra.