El foro económico que reunirá a Kast con líderes mundiales. Un selecto grupo de personalidades serán parte del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se realizará en Panamá, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la última parada de la gira por Centroamérica que comenzó el sábado el Presidente electo José Antonio Kast. Figuran los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Bernardo Arévalo (Guatemala).
Tesla y Copec invierten en nueva red de carga ultra rápida en las carreteras del país. Tesla y Copec anunciaron el desarrollo conjunto de una red de carga ultra rápida en carreteras a lo largo de Chile. Esta iniciativa contempla la instalación de cargadores Tesla Supercharger en estaciones de servicio Copec ubicadas entre La Serena y Puerto Montt, con una distancia aproximada de 200 kilómetros entre cada punto.
¿Cómo inicia el dólar la semana en Chile? Tras cerrar el viernes en nuevos mínimos de dos años, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 860 lo que implica una caída de $ 8,4 desde el cierre del viernes. Mientras que el cobre transado en Londres subía 0,8% para tocar los US$ 6 por libra.
- Enaco en picada contra nuevo plan regulador de Lo Barnechea: apunta a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”
- Finning logra acuerdo con Sindicato Nº 2 y pone fin a huelga con bono de $ 14,5 millones por término de conflicto
- ¿Quién es el histórico economista de la Dipres que aterriza en el Fondo Autónomo de Protección Previsional?
- El oro supera la marca histórica de los US$ 5.000 por onza en su mayor repunte en un mes en 40 años
- Claves del Congreso: en última semana legislativa, en duda despacho de Sala Cuna y tienen prioridad proyectos del Ejecutivo sin apoyo del futuro gobierno
- Bolsa de Santiago alcanza marca inédita de 11.600 mientras se extiende la rotación de carteras hacia América Latina
- Gabinete de Kast asiste a curso de probidad con la contralora Dorothy Pérez: inducción también incluye conflictos de intereses y correcta gestión
Enaco en picada contra nuevo plan regulador de Lo Barnechea: apunta a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”
Sostiene que terrenos de su propiedad han sido gravados con restricciones arbitrarias. “El sector Valle La Dehesa ha sido desarrollado por la inmobiliaria desde el año 1995, mediante la ejecución de múltiples proyectos inmobiliarios”, destacó.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
