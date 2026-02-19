Fiscalía ordena incautación de equipos electrónicos de exejecutivos de Codelco, en El Teniente. La Fiscalía de O'Higgins ordenó este jueves la incautación de diversas especies de dos ex ejecutivos de Codelco desvinculados la semana pasada por la estatal ante la "desviación y ocultamiento de información" respecto de antecedentes técnicos de un estallido de roca ocurrido en la mina El Teniente en el año 2023, información recabada en el marco de una auditoría interna gatillada tras la tragedia de julio de 2025 que dejó seis víctimas fatales en dicho yacimiento.

Kast retoma agenda en "La Moneda chica” con foco en mayor deterioro fiscal. Aunque desde el equipo de Kast han reiterado que mantienen su meta fiscal y que trabajaron bajo el supuesto de ingresos sobreestimados, el propio mandatario electo abordó la controversia, señalando que durante la campaña ya advertían una situación más compleja. “Se produjeron diferencias en montos, en cifras, pero creo que el tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal, era mucho mayor de lo que se iba mostrando”, afirmó.

Con qué nos sorprenderá el dólar. Luego que ayer se conocieran las minutas de la Reserva Federal, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 865,9 lo que implica un alza de $ 2,5 respecto al cierre del miércoles. Mientras que el cobre Comex retrocedía 1,6% a US$ 5,77 por libra.