EEUU revoca visas a funcionarios del gobierno chileno. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes que impuso restricciones de visa a tres funcionarios del Gobierno chileno, a quienes acusan de haber dirigido, autorizado, financiado o apoyado de manera significativa actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones” y “socavaron la seguridad regional” en el hemisferio.

Multimillonarias multas por apagón del año pasado. Tras el mega apagón del 25 de febrero del año pasado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sancionó con multas que ascienden a un total de $21 mil millones a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, y también para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.

La Corte Suprema de EEUU falla que los amplios aranceles de Trump son ilegales. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los amplios aranceles de Donald Trump son ilegales, en un revés histórico para el eje económico del segundo mandato del presidente estadounidense. El máximo tribunal de Estados Unidos dictaminó el viernes que Trump se excedió en su autoridad al utilizar la Ley de Poderes de Emergencia Internacional para imponer aranceles a docenas de socios comerciales de Estados Unidos.

Cómo cierra el dólar la semana. Después de que las cifras de inflación resultaran ser más altas de lo esperado en EEUU, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 867,08 lo que implica un alza de $ 1,41 respecto al cierre del jueves. Y los precios del cobre borraron sus alzas iniciales de la jornada.