EEUU revoca visa a funcionarios chilenos + Multimillonarias multas por apagón + Suprema de EEUU rechaza aranceles de Trump
EEUU revoca visas a funcionarios del gobierno chileno. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes que impuso restricciones de visa a tres funcionarios del Gobierno chileno, a quienes acusan de haber dirigido, autorizado, financiado o apoyado de manera significativa actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones” y “socavaron la seguridad regional” en el hemisferio.
Multimillonarias multas por apagón del año pasado. Tras el mega apagón del 25 de febrero del año pasado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sancionó con multas que ascienden a un total de $21 mil millones a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, y también para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.
La Corte Suprema de EEUU falla que los amplios aranceles de Trump son ilegales. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los amplios aranceles de Donald Trump son ilegales, en un revés histórico para el eje económico del segundo mandato del presidente estadounidense. El máximo tribunal de Estados Unidos dictaminó el viernes que Trump se excedió en su autoridad al utilizar la Ley de Poderes de Emergencia Internacional para imponer aranceles a docenas de socios comerciales de Estados Unidos.
Cómo cierra el dólar la semana. Después de que las cifras de inflación resultaran ser más altas de lo esperado en EEUU, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 867,08 lo que implica un alza de $ 1,41 respecto al cierre del jueves. Y los precios del cobre borraron sus alzas iniciales de la jornada.
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
Confuturo sella venta de icónico Unimarc de Santa María de Manquehue por US$ 15 millones
La aseguradora explicó que la decisión de enajenar el local obedece a una reconfiguración de su portafolio. El inmueble mantiene un arriendo de largo plazo con SMU, donde seguirá operando la cadena supermercadista. También, enajenó un strip center en La Florida.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
