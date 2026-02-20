EEUU revoca visas a tres funcionarios del Gobierno de Boric por presuntas acciones contra infraestructura crítica

En una declaración firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones de visado para tres funcionarios chilenos a los que acusa de "“socavaron la seguridad regional" y cuestionó la administración saliente. "El legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado", señaló la minuta.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes que impuso restricciones de visa a tres funcionarios del Gobierno chileno, a quienes acusan de haber dirigido, autorizado, financiado o apoyado de manera significativa actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones” y “socavaron la seguridad regional” en el hemisferio.

Pese a que no se identifican los nombres de los funcionarios aludidos, según el comunicado publicado, las medidas incluyen la prohibición de ingreso a Estados Unidos para todos ellos y sus familiares directos, además de la revocación de “todos los visados estadounidenses” que pudieran mantener vigentes.

La declaración, suscrita por el secretario de Estado, Marco Rubio, enmarca la decisión en la estrategia de Washington para “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, y afirma que las sanciones se alinean con el compromiso del presidente Donald Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en la región.

Se trata de un texto eleva el tono político y que aprovechó de arremeter directamente al Ejecutivo actual: “En su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”, sostiene el comunicado.

Por el contrario, y a días del cambio de mando del 11 de marzo, el Departamento de Estado señaló que esperaba trabajar con la próxima administración del Presidente electo José Antonio Kast.

“Esperamos con interés avanzar en las prioridades comunes, incluidas las que refuerzan la seguridad en nuestro hemisferio, con la próxima Administración Kast”, indica el texto.

El mensaje se conoce en un contexto en que, hasta ahora, desde Washington no hay confirmación oficial sobre si el secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a Chile, en medio de versiones y especulaciones sobre una eventual visita a Valparaíso cuando José Antonio Kast reciba la banda presidencia en manos de Gabriel Boric.

Finalmente, Washington sostuvo que continuará “utilizando todas las herramientas disponibles” para promover la seguridad regional y precisó que las medidas se adoptan conforme a la la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

Ver comunicado: https://www.state.gov/translations/spanish/restricciones-de-visado-a-ciudadanos-chilenos-que-socavan-la-seguridad-regional