Pérez Mackenna se reúne con el BID y aborda cambio presidencial en Perú: “Somos muy respetuosos de las decisiones”

Desde la denominada “Moneda Chica”, el futuro canciller afirmó que Chile buscará profundizar la relación bilateral con el país vecino, luego de que el Congreso peruano eligiera a José María Balcázar como Presidente interino tras la destitución de José Jerí.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 19 de febrero de 2026 a las 18:05 hrs.

