Pérez Mackenna se reúne con el BID y aborda cambio presidencial en Perú: “Somos muy respetuosos de las decisiones”

Desde la denominada “Moneda Chica”, el futuro canciller afirmó que Chile buscará profundizar la relación bilateral con el país vecino, luego de que el Congreso peruano eligiera a José María Balcázar como Presidente interino tras la destitución de José Jerí.

Uno de los nombres que reapareció en calle La Gloria 88 fue el del exgerente general de Quiñenco y próximo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien este jueves sostuvo una reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la agenda preparatoria para el cambio de mando del 11 de marzo.

Desde el entorno del Presidente electo señalaron que el encuentro tuvo un carácter protocolar y de “escucha”, y permitió conocer en detalle la cartera de proyectos que el organismo multilateral mantiene en Chile, en momentos en que la futura administración comienza a delinear su estrategia internacional y financiera.

Tras la cita, y ya en el plano regional, el canciller designado se refirió brevemente a la situación política en Perú, luego de que el Congreso eligiera al parlamentario José María Balcázar como Presidente interino tras la salida de José Jerí.

“Lo primero que hay que decir es que somos muy respetuosos de las decisiones del Perú, un país con el que tenemos estupendas relaciones que esperamos seguir profundizando para trabajar en el mejor interés de ambos pueblos. Y si le va bien al Perú, le va bien a Chile, así que desde ese punto de vista muy respetuosos de su proceso”, sostuvo.

Y agregó: “Somos respetuosos del proceso democrático del Perú y tenemos grandes esperanzas de poder seguir contribuyendo a que ambos países puedan progresar juntos”.