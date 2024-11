Canciller Van Klaveren sobre impasse entre Boric y Milei en el G20: "Esto es un episodio muy específico"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, se refirió este viernes al impasse entre los presidentes Gabriel Boric y Javier Milei en la cumbre del G20 en Brasil y a la polémica que esto ha generado alrededor de las relaciones entre ambos países.

“La relación con Argentina es una relación fundamental, es una relación estratégica. En ambos países tenemos una visión coincidente respecto de la necesidad de mantener esa relación a un nivel positivo y esto es un episodio muy específico”, dijo el funcionario durante una entrevista en radio Duna.

Asimismo, explicó que durante la cumbre del G20, el Presidente Boric “rebatió algunos argumentos del Presidente Milei y eso sucedió en dos ocasiones, pero no hubo un cruce de insultos, ni nada que se le parezca, no hubo un intercambio directo entre ambos, no hubo un incidente. Simplemente fueron las expresiones del Presidente (Boric) que, aparentemente, le generaron molestia a la parte argentina”.

“El Presidente Milei tuvo una opinión muy negativa respecto a la intervención del Estado, respecto a los gobiernos de corte socialista y respecto a la necesidad de una política muy radical, y el Presidente Boric obviamente no comparte esa visión y estimó necesario plantear su propia visión al respecto”, agregó.

En la misma línea, se refirió a la ausencia del canciller argentino en la ceremonia de conmemoración por los 40 años del Tratado de Paz, realizada en el Vaticano.

“Lamentamos la ausencia del canciller argentino, pero Argentina estuvo representada por su embajador en la Santa Sede".

Al ser consultado sobre la ausencia de ambos presidentes, van Klaveren dijo que “fue muy difícil lograr conciliar las agendas de los dos presidentes”.