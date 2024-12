Chile se encamina a un récord de exportaciones agrícolas gracias al auge de las cerezas

Chile espera registrar un récord de envíos agrícolas en la próxima temporada, gracias a condiciones climáticas favorables y a la fuerte demanda impulsada por Asia.

El mayor exportador de cerezas, y uno de los principales de arándanos y uvas, lleva tres años de precipitaciones normales tras una prolongada sequía y ha logrado controlar las plagas y evitar lluvias intempestivas.

Las autoridades también han alcanzado acuerdos para reducir las barreras en China y Europa, en un momento en que los consumidores, preocupados por la salud, impulsan la demanda.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, prevé un aumento del 15% en los envíos agrícolas totales de la temporada. “Las perspectivas son muy positivas”, afirmó el jueves en una entrevista. “El auge de cerezas va a continuar”.

Se estima que las exportaciones superarán los US$ 7 mil millones en el caso de las frutas, los US$ 12 mil millones en el caso de todos los productos agrícolas, incluido el vino, y los US$ 20 mil millones si se incluye la silvicultura.

Tras cuantiosas inversiones en regadío y plantas de procesamiento, las zonas de cultivo se han ampliado en el país, especialmente en el caso de las cerezas. Grupos de China, el mayor comprador de cerezas, están arrendando y comprando tierras en Chile, sostuvo Valenzuela.

La empresa alimenticia italiana Ferrero, fabricante de Nutella, construyó una segunda planta de avellanas en Chile, mientras que el grupo portugués Sugal está desarrollando una nueva planta de pasta de tomate. Nestlé y el grupo local Agrosuper también están invirtiendo. El aceite de oliva es otro de los producto estrella que están captando la atención.

Desde el punto de vista comercial, Valenzuela destaca a India como un mercado “muy estratégico para nosotros”, debido al apetito del país por las nueces chilenas a pesar de los altos aranceles.