Los detalles de la ChileWeek en China, que retoma la presencialidad en medio de la visita de Boric

No solo el Presidente Gabriel Boric realizará un viaje a China el próximo mes. Al mismo tiempo que el mandatario visitará el país para asistir al Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta, entre el 14 y 20 de octubre se retomará la presencialidad y se celebrará ChileWeek China 2023, la octava versión de la actividad de promoción con el socio comercial más importante del país.

La cita se realizará en las ciudades de Shenzhen, Chengdú, Beijing y Shanghái de la mano de ProChile y contará con una delegación de cerca de 50 empresas, de las cuales 20 se suman por la convocatoria de la institución, mientras que otras asistirán al alero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

La delegación está relacionada con los sectores de vinos, carnes, fruta seca, fruta congelada, productos del mar, frutos secos, miel y pisco.

El objetivo principal del evento es el de reconectar con actividades completamente presenciales tras la pandemia, para reafirmar la relación bilateral de 53 años entre ambos países y consolidar a Chile como “un exportador confiable en sectores como minerales y alimentos”, explica el director general de ProChile, Ignacio Fernández.

Agregando que en esta nueva versión “también esperamos seguir avanzando en nuevos caminos hacia el futuro, en la diversificación de la exportación de bienes y en promocionar servicios relacionados con las industrias en las cuales Chile es reconocido en el mercado chino”.

Las actividades promocionales serán encuentros empresariales en las cuatro ciudades para mostrar productos y conectar con importadores chinos, también se realizarán visitas técnicas en supermercados, mercados y plataformas de e-commerce.

Además, se realizará un Open Day en la Embajada de Chile en Beijing y una nueva versión del Consejo Empresarial Chile-China en Beijing, el cual es liderado por Sofofa desde Chile y por Minmetals en China.

Con respecto del evento, el canciller Alberto van Klaveren lo destacó como clave para avanzar en los objetivos comerciales del país y dar un nuevo impulso a las relaciones. “China es nuestro principal socio comercial, con el que queremos diversificar las áreas de comercio y, a la vez, integrar a nuevos actores, como las pequeñas y medianas empresas, y dar mayor protagonismo a las regiones”, señaló.

Nuevos desafíos

De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el gigante asiático es nuestro mayor destino de envíos y de compras: el año pasado el intercambio comercial fue de US$ 65.584 millones, con exportaciones que alcanzaron los US$ 39.176 millones e importaciones por US$ 26.408 millones.

Además se duplicó el valor de intercambio entre 2014 y 2022. De acuerdo a la subsecretaria, Claudia Sanhueza, este impulso se debe a múltiples factores, como los acuerdos internacionales de carácter económico que ambos países han firmado entre 2002 y 2017, el énfasis en la promoción de exportaciones chilenas en la región Asia Pacífico, y la modernización permanente de la relación económica bilateral.

“Chile ha seguido fortaleciendo sus relaciones comerciales con China. En lo más reciente, en enero de este año Chile participó del 4to Diálogo Económico Estratégico con China, cuyo último encuentro había sido el 2018, donde se abordaron temáticas de energía, infraestructura, minería e Innovación y tecnología", mencionó, recordando que en agosto se realizó la 7a Comisión Administradora del acuerdo económico comercial en Beijing.

A pesar de que la economía china se ha desacelerado en los últimos meses y ha presentado una caída en el consumo, Fernández recalca que el actual panorama “brinda muchas oportunidades para poder diversificar nuestra presencia”.

Así, espera que se potencie la exportación de alimentos destacados, como el salmón y la trucha, que han tenido un aumento interanual en las exportaciones de casi 91% entre enero y agosto de este año.

“Otro de los desafíos que tenemos es avanzar en otras áreas de China, para poder llegar a nuevos consumidores más allá de Beijing y Shanghái. Es por eso que estaremos en Shenzhen, el cual tiene el puerto de Yantian -uno de los principales puertos de entrada de los alimentos chilenos para la zona sur de China-, y Chengdú, ciudad al interior de China y centro estratégico y financiero del oeste chino”, explica.