Nadie lo mueve: China fue el principal socio comercial de Chile en 2023 pese a caída de exportaciones

Coherente con lo observado en el último tiempo, China volvió a ubicarse como el principal socio comercial de Chile durante 2023 y lo hizo pese a que recibió menos exportaciones que en el año precedente.

El reporte de comercio exterior publicado este viernes por el Banco Central mostró que los envíos nacionales al gigante asiático sumaron US$ 37.449 millones. Si bien esto implicó una caída anual de 4,4%, el peso en el total de ventas al exterior representó un 39%.

Determinante en el intercambio fue el cobre, celulosa, frutas. En este último grupo, de hecho, las cerezas consolidaron también su predominio gracias al mercado chino.

Las mismas cifras del ente emisor informan ventas de dicho fruto por US$ 2.337 millones el ejercicio pasado, mientras las uvas sumaron US$ 902 millones.

Mucho más atrás se ubicó Estados Unidos como el segundo destino en importancia, al que exportadores chilenos enviaron US$ 14.308 millones, así como Japón y Corea del Sur con montos de US$ 6.803 millones y US$ 6.021 millones, respectivamente.

En cuarto lugar, destacó Brasil con US$ 4.279 millones.

Dado lo anterior, Asia destacó con el 58,4% del conjunto de las exportaciones.

Fuente de importaciones

La segunda mayor economía del mundo también se afianzó a la cabeza de los proveedores de productos hacia territorio nacional. Las importaciones sumaron US$ 19.830 millones en 2023, lo que representó un 23% del total de compras desde Chile pese a haber retrocedido casi 25% en términos anuales.

Como en el caso de las exportaciones, aquí también Estados Unidos se ubicó como segunda fuente de adquisición de productos a niveles internacional al alcanzar US$ 17.161 millones.

El tercer puesto fue para Brasil y luego Argentina, con montos por US$ 8.771 millones y US$ 5.728 millones.

En el caso del mercado chino, las internaciones principales fueron de teléfonos celulares, televisores y automóviles, entre otros.