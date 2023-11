Videojuegos, animaciones y música: las exportaciones creativas de Chile siguen aumentando

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Si bien no son tradicionales, las exportaciones chilenas relacionadas a la economía creativa han ido al alza en los últimos años.

De acuerdo a las últimas cifras de ProChile, en 2022 se vendieron en el exterior US$ 67,1 millones relacionados a los servicios y productos de audiovisual, animación, editoriales, videojuegos, diseño y música. Esto se traduce en un aumento de 23,7% a lo exportado en 2021.

Además, entre enero y septiembre de este año se han realizado envíos por US$ 55,7 millones.

Según explica Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile, el alza se da por diversos factores, liderados por la alta demanda que tienen los servicios y bienes creativos chilenos, que se han posicionado de manera global gracias a instituciones públicas y privadas, además de gremios del sector.

La mayor parte de este tipo de envíos que se hacen al extranjero están explicados por el sector audiovisual, que en lo que va del 2023 lleva US$ 22,3 millones, seguido por animación con US$ 19,3 millones y videojuegos con US$ 6,9 millones.

En cuanto a destinos, se impone Estados Unidos, que el año pasado tuvo un incremento de 38,5% y en la actualidad suma US$ 11,5 millones. Le sigue Reino Unido, que en el periodo entre enero y septiembre de este año acumula US$ 2,1 millones, después viene Canadá con US$ 608.964 y Uruguay con US$ 578.785.

También, del total de las ventas de economías creativas que se han hecho en 2023, fueron a través de 16 empresas, de las cuales nueve corresponden a Pymes, cinco de micro tamaño y dos grandes.

Sepúlveda explica que se ha observado una diversificación de los mercados de destino, con enfoque en Asia Pacífico. “En India ya se han comercializado historietas chilenas; en China, la película chilena “El Castigo” de Matías Bize ganó un premio este año en el Festival de Cine de Beijing; o en Corea, varias obras infantiles han logrado ser exportadas gracias al trabajo de ProChile, al asistir a la Feria Internacional del Libro en Corea”, señala.

Alza en videojuegos

A pesar de haber tenido una baja por la pandemia, Sepúlveda señala que entre 2021 y 2022 los servicios audiovisuales se recuperaron y tuvieron una tasa de crecimiento del 11%. Sin embargo la mayor alza la tiene el sector de videojuegos, con un incremento interanual de 2.649,2%; seguido por diseño con 334,5% y animación con 9,3%.

Mientras que en el caso de los servicios musicales, son exportaciones marginales -US$ 3.500 en 2022 y con una caída de 90,8% respecto al año anterior- y que responde a que se están iniciando sus registros en Aduanas, donde se cuenta con códigos arancelarios propios.

“En el sector videojuegos estamos muy contentos, ya que llevamos -en conjunto con el gremio correspondiente- más de diez años promoviendo a la industria, lo que se ha traducido que desde el año 2022 se vea un alza en el registro, debido a esta promoción y el hecho que se haya creado un código en servicios de Aduanas para poder registrarlos. Esto mismo sucede con el sector animación", dice.