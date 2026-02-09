Agustín Romero (PR) y su balance de Hacienda en este gobierno: “A Mario Marcel se le tuvo mucha paciencia y fuimos muy condescendientes con él por su trayectoria”

El diputado opositor expresa su mala impresión acerca de la gestión del exministro de Hacienda y asegura que “se arrancó, dejando a Grau dado la cara”. En el ámbito más político, adelantó que la ciudadanía le va a exigir al futuro gobierno, esencialmente, que cumpla sus compromisos en seguridad.

El reelecto diputado por el Partido Republicano (PR) Agustín Romero, quien representa al distrito de Maipú, Estación Central y Pudahuel, entre otras comunas, está ansioso ante el pronto inicio de un nuevo periodo presidencial, encabezado por José Antonio Kast y espera que el Congreso le garantice la tramitación “con celeridad” de los proyectos que envíe su administración.

Pero también aprovecha esta entrevista con Diario Financiero para hacer un duro balance de la gestión del exministro de Hacienda Mario Marcel y una defensa del actual titular de la cartera, Nicolás Grau, de quien señala que “puso la cara” frente a los “malos cálculos” durante la gestión del renunciado ministro.

-Considerando que ya termina este periodo legislativo, ¿con qué inquietud se queda?

-Me quedo con muchas inquietudes. La primera es el déficit fiscal y el descuadre en las cuentas fiscales, particularmente en la estimación de ingresos; lo que ha generado que nos estemos gastando más de lo que ingresa y nos hayamos consumido gran parte de los fondos soberanos, que están destinados a emergencias. Me preocupa que no tengamos un margen para endeudarnos para enfrentar la crisis. Que estemos viviendo al día como país. Hay otras cosas que pueden estar bien…

-¿Cómo cuáles?

-Como el control de la inflación, que no es responsabilidad del Gobierno, porque si así fuera habría llegado a 300%.

-¿A qué se debe, entonces?

-No me cabe la menor duda que la institucionalidad robusta de un Banco Central autónomo nos salvó de los experimentos que haya querido hacer Mario Marcel.

-¿Responsabiliza a Marcel de los resultados económicos de este gobierno?

-Totalmente. Si al final, para qué estamos con cosas, presentaron a Mario como el Messi del gabinete del presidente Boric y a mitad del año pasado se arrancó, dejando al ministro (Nicolás) Grau dando la cara, haciéndose responsable de un tercer año de malos cálculos de los ingresos. No olvidemos que fue el ministro Marcel el que calificó a doña Javiera Martínez como la mejor directora de Presupuestos de todos los tiempos y que fue él, además, el responsable de los presupuestos y de la ejecución presupuestaria durante los años del Presidente Boric. Finalmente, el que puso la cara fue el ministro Grau, pero él llegó prácticamente con un presupuesto completamente elaborado y sólo puso la firma.

-Pero Marcel se fue en agosto…

-Nunca se va a responsabilizar, nunca va a dar la cara porque él ya se fue. Yo, en enero del 2025 le dije que si esto hubiera sido un directorio, él debería haber entregado su renuncia en ese mismo minuto. Eso no es tolerable en ninguna empresa. Entonces, a Mario Marcel se le tuvo mucha paciencia y fuimos muy condescendientes con él por lo por su trayectoria.

-¿Qué espera en términos legislativos?

-Obviamente que me preocupa que se terminen de sacar adelante los proyectos de seguridad relacionados con la RUF e infraestructura crítica; pero en materia económica, por ejemplo, no puede seguir avanzando un proyecto como el del FES.

-Entonces, ¿cree que su sector debería dar por cerrada la tramitación tanto del FES como sala cuna? A pesar de los llamados en contrario de la ministra de la Segpres.

-Sí, efectivamente creo que hay darla por cerrada. El Gobierno no puede continuar insistiendo, especialmente cuando hicieron los cálculos de esos proyectos. Hoy día, este Gobierno no tiene ningún tipo de garantía o legitimidad, en materia de fiabilidad de los datos con los que estudian los proyectos, entonces, no se puede confiar en la información, estimaciones o informes financieros que presenta la Dirección de Presupuesto. Yo no confío, al menos. Y hacerlo a la rápida me parecería una irresponsabilidad que los chilenos nos van a pasar la cuenta.

-¿Cómo se explica la preocupación de su sector respecto del estancamiento de la natalidad y que no haya interés en apoyar sala cuna?

-El diagnóstico lo compartimos todos, el problema es que en las soluciones o los mecanismos son en los que diferimos con el Gobierno. Cuando el Gobierno dice que algo vale uno, normalmente vale cuatro. Ese es el problema. Entonces, el problema es que después hay que buscar cómo financiarlo y ahí está el drama. Cuando el Gobierno dice que con una ley va a recaudar 100 y recauda 20, también hay un problema. Entonces el problema es que las cifras con las cuales calcula el Gobierno los costos de una determinada política pública no están claras, no son confiables.

“Hay que garantizarle al próximo gobierno que pueda presentar las iniciativas legales, de tramitarlas con la celeridad que corresponda”

-Pensando en que a su gobierno le queda nada para asumir, ¿le inquieta que la luna de miel sea más corta de lo que se espera?

-Mire, nosotros tenemos un plan para empezar a trabajar desde el primer día y por eso se llama Desafío 90. Bernardo Fontaine está encargado, desde hace varios meses, de diseñar una estrategia para afrontar los primeros 90 días del gobierno, con políticas muy específicas para ayudar a los chilenos. Y también se están preparando proyectos de ley que van a significar alivio, relacionados a emprendimiento, inversión. Ahí hay un trabajo que se va a hacer rápidamente, porque nosotros entendemos que la gente no puede seguir esperando. No podemos exigirle a los chilenos que tengan más paciencia, porque la han tenido durante cuatro años frente al abandono del Gobierno del Presidente Boric.

-Se lo preguntaba porque durante la campaña, particularmente en la segunda vuelta, el presidente electo se comprometió a mucho, pero al otro día del triunfo el discurso mutó a hacer comprender a la ciudadanía que no hay plata. Como preparando a la gente para que no espere mucho.

-Tenemos claro que a nosotros nos van a exigir muchísimas cosas, pero lo que los chilenos nos van a exigir fundamentalmente es cuál será la actitud que va a tener el gobierno del presidente Kast respecto a la seguridad. Si va a ser condescendiente con los delincuentes, como es el Gobierno del Presidente Boric, o va a poner mano dura de una vez por todas para frenar la inseguridad de los chilenos, el crimen organizado, tomar el control de las cárceles como corresponde. Entonces, cuando señalamos que no hay plata, se relaciona fundamentalmente con muchas medidas que se tienen que tomar respecto del despilfarro público. No es que nosotros hayamos cifrado grandes expectativas para los chilenos, sino que nos pusimos metas exigentes. Pero también tenemos buenas noticias: el precio del cobre aumenta y hay mejores expectativas en los consumidores y en el mercado en que las cosas van a cambiar.

-Desde republicanos, lo que nos interesa es que el gobierno se instale bien y comience a desplegar su estrategia, fundamentalmente en cuanto a seguridad y a destrabar la economía. Hay que garantizarle al próximo gobierno que pueda presentar las iniciativas legales, de tramitarlas con la celeridad que corresponda; y, obviamente, tener un Congreso ordenado que le dé al próximo gobierno la gobernabilidad suficiente para que pueda desplegar el programa. Eso para mí es lo fundamental. Pero el que tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de Chile es el Presidente de la República, en este caso José Antonio Kast, y a ese gobierno es al que nosotros le tenemos que facilitar su tarea, naturalmente con los contrapesos que corresponden, que establece la Constitución y el sistema democrático, pero naturalmente con la lealtad y el patriotismo que corresponde para poder sacar adelante un gobierno de emergencia.

-El presidente de su partido, antes de la segunda vuelta, estaba convencido de que el próximo Congreso será más tranquilo de lo que se espera, ¿comparte esa mirada?

-Sí, la comparto, porque además creo que los chilenos ya vieron la película de un gobierno irresponsable; entonces, hoy día que estamos todos prácticamente de acuerdo -todas las fuerzas democráticas, salvo el Partido Comunista y el Frente Amplio- en que es imprescindible el crecimiento económico, la seguridad, es imprescindible destrabar la economía y todas esas cosas, creo que nos vamos a poner de acuerdo bastante rápido. Finalmente, las cosas que nos pueden frenar son los temas ideológicos, pero los chilenos no eligieron un gobierno ideologizado, eligieron un gobierno de emergencia, un gobierno que se haga cargo de solucionar sus problemas.