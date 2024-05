Caso convenios: el Ministerio Público investiga cerca de $ 90 mil millones en transferencias a corporaciones o fundaciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una nueva sesión de trabajo sostuvo este martes la comisión investigadora de los actos de Gobierno relacionados con la entrega de fondos públicos a entidades privadas, por parte de Ministerios y Seremis determinados, más conocida como “caso convenios 2.0”, encabezada por el diputado Rubén Oyarzo (exPDG), instancia a la que asistió nuevamente el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi.

Oyarzo valoró la participación de Crispi, menos polémica que en la primera comisión investigadora; sin embargo, destacó que debido a que comisión no tiene un mandato extenso no se le pudo inquirir acerca de algunos temas, por lo que la asistencia de Crispi no resultó especialmente relevante. Ante lo cual el diputado adelantó que pedirán la ampliación del mandato de la instancia que preside.

Un aporte mayor hizo, en cambio, el director de la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional, fiscal Eugenio Campos, quien asistió a la comisión en reemplazo del fiscal nacional Ángel Valencia, quien era el invitado original.

De hecho, Campos detalló que a nivel nacional, el Ministerio Público está investigando “alrededor de $ 12.000 millones de transferencias del Ministerio de Vivienda a diversas corporaciones o fundaciones; y, alrededor de $ 77.000 millones respecto de transferencias de gobiernos regionales a corporaciones y fundaciones”, información que ratificó a la salida de la instancia.

Campos calificó como “preocupantes” las cifras, pero eludió hacer comentarios personales sobre el tema, destacando que lo que expuso ante la comisión “son hechos”.