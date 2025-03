Diputado Felipe Donoso (UDI) responde críticas de Marcel: “Estamos dispuestos a una rebaja tributaria, pero no a una rebaja tributaria compensada”

Por estos días ha ido cobrando especial relevancia la posibilidad de que en su reforma tributaria, el Gobierno baje el impuesto corporativo; sin embargo, en sus conversaciones con la oposición, sus representantes le cerraron la puerta definitivamente a una fórmula compensatoria que implique el alza de impuestos.

En este sentido, el representante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la Comisión de Hacienda de la Cámara y quien ha participado en las conversaciones con el Gobierno sobre el tema, diputado Felipe Donoso, reaccionó a las críticas del ministro de Hacienda Mario Marcel cuanto a que en la oposición “no están dispuestos a apoyar un proyecto que baje la tasa de impuesto de Primera Categoría, si es que tiene una compensación".

Donoso, reiteró algo que no es primera vez que se dice desde su sector y es que “tenemos que definir si nuestro objetivo es subir los impuestos simplemente, recaudar más, o el crecimiento económico”, porque el foco es este último, añadió, “vamos a recaudar más por defecto”. Y advirtió que “la constante discusión de los impuestos no genera mayor crecimiento económico".

Hemos sido claros en que estamos dispuestos a una rebaja tributaria que busque incentivar la inversión, que busque el crecimiento económico, que busque generar más empleos, pero no a una rebaja tributaria compensada, que además incluye una serie de cambios en el sistema tributario que no creemos buenos para todos los chilenos.

UDI: “Hemos sido claros”

Según el legislador gremialista, las rebajas tributarias compensadas no beneficiarán a todos los ciudadanos de manera equitativa, “mucho menos rebajas con compensación, que jamás son lineales. Jamás es la persona a la que se le rebaja, la misma que paga más”, por lo que deduce que “habrá muchas personas que no tienen una rebaja y que van a pagar más impuestos, que les vamos a complejizar su vida, y no simplificar".

Para el legislador opositor este tipo de modificaciones podrían beneficiar a algunos gremios específicos, pero no a la totalidad de los chilenos. En ese sentido, recalcó la postura de su sector, reiterando que "hemos sido claros en que estamos dispuestos a una rebaja tributaria que busque incentivar la inversión, que busque el crecimiento económico, que busque generar más empleos, pero no a una rebaja tributaria compensada, que además incluye una serie de cambios en el sistema tributario que no creemos buenos para todos los chilenos".