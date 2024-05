Juan Santana (PS) por CAE: “Lo que el Gobierno tiene que hacer es iniciar un proceso de condonación, que apunte a los sectores más vulnerables”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El legislador socialista Juan Santana integra la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados y desde esa plataforma analiza la polémica suscitada respecto a una eventual condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) a días de la penúltima Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, calificando de “mezquinos” a quienes atribuyen que el tema se haya levantado ahora con fines electorales.

Por otro lado, en esta conversación con Diario Financiero, recuerda que no existe un proyecto aún, que en la fórmula que elija el Gobierno para avanzar en la condonación del CAE deberá priorizar y que deberá dejar un proceso iniciado para que otras administraciones tomen la posta.

- ¿Qué le parece que se haya generado esta polémica a raíz de un proyecto para condonar el CAE que no ha ingresado?

Creo que es una discusión más semántica que de contenido, porque se llama condonación u organizar la deuda educativa, y me parece que en el fondo del debate eso no es lo relevante.

- A su juicio, ¿qué es lo relevante?

- Lo relevante es que se busque una solución a los problemas económicos que sufren muchas familias, dado que fueron sometidas, por acceder a un crédito como el Crédito con Aval del Estado, a una deuda gigantesca, y que hasta el día de hoy pagan sus consecuencias. Estamos hablando de la principal deuda no hipotecaria de los hogares chilenos. Y la respuesta debe ser una política pública que se haga cargo del problema. Creo que esta es una polémica artificial porque, además, ha sido el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha señalado que el financiamiento de la iniciativa que va a ingresar el mes de septiembre no está vinculado a los proyectos de ley que forman parte del pacto fiscal y va a ser una iniciativa autofinanciada.

- ¿Cómo se entiende que sea una política autofinanciada, si finalmente esos recursos tienen que salir de algún lado?

- Lo que pasa es que hoy día el Estado ya destina una cantidad importante de recursos por conceptos de intereses y mora a la banca, por efectos del CAE. Hay que recordar que la cifra que se nos entrega a fines del 2022 es que el Estado chileno ha invertido sobre los $ 8 billones y me parece que eso habla de que la discusión, más que estar centrada en cuanto destina el Estado, es cómo administra el Estado los recursos que finalmente terminan orientándose hacia educación superior. Si queremos mantener la lógica de los bancos dentro de las instituciones de educación superior o queremos cambiar aquello. Esta es una discusión legítima, pero que no va al caso.

- ¿Usted estaría disponible para, más que condonar, buscar una fórmula que facilite el pago de la deuda?

- Yo soy cauteloso en esto, porque no conocemos la propuesta del Gobierno todavía. Lo que sí tengo claro, más allá de las herramientas que se utilicen, es cuáles son los segmentos que deben ser prioritarios.

- ¿Y cuáles serían?

-Hay una cifra que es importante dar, porque se intenta decir muchas veces de que esta es una política pública o un anuncio que se hace de forma populista y, particularmente, para sectores privilegiados, pero el 56% de los estudiantes que accedieron al Crédito con Aval del Estado tiene una renta inferior a los $750 mil. Nadie podría pensar que esa la renta de un trabajador privilegiado en nuestro país. Más aún si se considera que de ese ingreso hay una parte que se tiene que destinar precisamente al pago del CAE. Entonces, para mí, más que la discusión acerca de la herramienta, que hoy día no es algo que tengamos claro porque el Gobierno está y sigue preparando el proyecto que va a presentar, lo importante es delinear el universo prioritario al cual el proyecto va a beneficiar en esta primera etapa.

- ¿Cuál debiera ser ese universo?

- Para mí son las personas que tienen menores ingresos, sin lugar a dudas. Pero también creo que es legítimo reconocer la responsabilidad que tuvieron aquellos estudiantes que han estado saldando esta deuda durante todo este tiempo de forma responsable.

- Le insisto en la herramienta, porque sectores del propio oficialismo plantean que la condonación del CAE es uno de los principales compromisos de campaña y que era universal.

- Claro, lo que pasa es que nosotros los políticos debemos tener la capacidad de ser dúctiles y adaptarnos a que los compromisos programáticos también están sujetos a los desafíos que se presentan en los años de gobierno. Eso no significa, bajo ningún punto de vista, abandonar los compromisos, muchas veces se debe priorizar; como ha pasado durante este periodo, por ejemplo, con el tema de la seguridad, que no era una prioridad hasta hace algún tiempo y, hoy día, lo es para el país de forma transversal.

- ¿Cómo se conjuga no abandonar los compromisos y priorizar?

- Las políticas públicas que se llevan adelante deben tener un sentido de Estado, iniciando su discusión; en este caso, su implementación durante este periodo, pero también teniendo la capacidad de proyectarlo a futuro. De esta forma ocurrió con la gratuidad. Y de esa forma creo que se debe mirar también la discusión acerca de la condenación del CAE. Porque es urgente y, en eso no tenemos ninguna duda, ninguna discusión, hay que buscar una solución para los casos más apremiantes de deuda. Y se debe hacer durante este periodo, porque fue un compromiso de campaña. Pero encontrar un nuevo método de financiamiento para la educación superior, para los institutos profesionales, los IFT, las universidades públicas, debe ser parte de una política de Estado que se debe proyectar en las próximas décadas. Esa discusión no termina en este periodo.

“La responsabilidad fiscal siempre es un imperativo”

- En ese sentido, ¿partir por los sectores de más bajos ingresos sería la solución?

- No es una solución, es una decisión de priorizar aquellas situaciones que a ojos de muchos, son las más prioritarias. Esto no es nuevo en Chile. Yo puse el caso de la gratuidad, como hay muchos casos de políticas públicas que no se terminan de implementar durante un determinado periodo, y que para iniciar su implementación tienen que priorizar o tienen que optar. Y lo que el Gobierno tiene que hacer ahora, que fue uno de los compromisos de campaña, es iniciar un proceso de condonación, que apunte necesariamente, dada la situación del país y que hay muchas prioridades, a los sectores más vulnerables.

- Entonces, ¿es importante mantener la responsabilidad fiscal en estas políticas públicas?

- La responsabilidad fiscal siempre es un imperativo no sólo para este Gobierno, sino para cualquier administración. Por eso es que también, gracias a la responsabilidad fiscal que ha tenido esta administración, hemos tenido las noticias que hemos tenido en materia económica durante las últimas semanas. Eso no es algo que se genere por casualidad, ni es fruto de la suerte; muy por el contrario, ha sido el resultado de decisiones que muchas veces son difíciles, que no dejan contentos a todos, pero que tienen como propósito final mejorar la economía que es la que termina repercutiendo en la vida de todos los chilenos y chilenas.

Ahora, el que exista creatividad en la herramienta que eventualmente se va a crear para poder determinar un nuevo método de financiamiento de la educación superior, es una buena noticia.

Y también es una buena noticia es que el Estado chileno decida no seguir destinando la misma cantidad de recursos a la cual hacía mención recién, de forma periódica a la banca, y reorientarlos justamente para fortalecer las posibilidades de que más estudiantes ingresen a la educación superior.

- ¿Ese es el debate de fondo?

- El debate de fondo a lo mejor es si algunos están por defender el que la banca siga percibiendo recursos del Estado por concepto de créditos estudiantiles o que esa lógica se acabe y que el Estado asuma un rol mucho más protagónico y central en el futuro de los profesionales, profesional y técnicos, que se están formando en nuestras instituciones.

- Desde la oposición han atribuido este anuncio a que es año electoral y a que es una forma de mantener el respaldo particularmente del Frente Amplio al Gobierno, ¿qué le parece?

- Eso es muy mezquino por parte de la oposición, porque si uno hiciera el mismo ejercicio, podría decir que desde Chile Vamos y el Partido Republicano se vienen oponiendo hace 16 meses a la reforma previsional, justamente para no darle un triunfo al Gobierno. Y yo espero que eso no sea así. El gobierno gobierna, administra, pero también asume compromisos y entrega fechas para responder y concretar estos compromisos. Así que de populismo, de oportunismo, nada.