Mesa del Senado: quiebre en la oposición deja a Ossandón (RN) en la presidencia y a Lagos Weber (PPD) en la vicepresidencia

Un verdadero deja vu fue el que se vivió este miércoles, en el contexto de la elección de la mesa del Senado, porque si bien había rumores –algunos de los que resultaron totalmente infundados- lo único claro, hasta que se aprobó la renuncia de la mesa saliente, era la tremenda incertidumbre acerca de quienes serían los sucesores de José García Ruminot (RN) y Matías Walker (Demócratas).

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Ello, porque tal como el año pasado la UDI y Evópoli desconocieron el acuerdo con el oficialismo; esta vez, el senador de RN Manuel José Ossandón hizo lo propio, quebrando de paso a su sector al buscar acuerdos con la centroizquierda para llegar a la presidencia de la Cámara Alta y anunciando que no cejaría en el intento. Dicho y hecho, con los votos de la coalición gobiernista y parte de sufragios opositores, Ossandón dejó atrás al nombre de la oposición, el senador Felipe Kast, llegando a la testera con el apoyo de 28 votos.

A la hora de votar por la vicepresidencia, para sorpresa de muchos no fue el nombre del senador socialista Gastón Saavedra el propuesto para reemplazar a Walker en la testera, sino el del PPD Ricardo Lagos Weber, quien fue respaldado por 26 senadores oficialistas y de oposición, imponiéndose al nombre de Iván Moreira, propuesto por una parte de Chile Vamos.

Soy huaso, bueno para la talla, pero soy de las personas que se la juegan cuando creo en algo.

El flamante nuevo presidente del Senado inició su discurso de agradecimiento aclarando que pese a haber sido electo con votos del oficialismo “sigo siendo de derecha” y que en eso espera que no haya confusión.

El Senado “no será una plataforma electoral”

En su muy especial estilo, se describió como “huaso, bueno para la talla, pero soy de las personas que se la juegan cuando creo en algo”. El senador se explayó señalando que “no fui a la universidad y soy de campo, vengo de una posición acomoda y nunca le he vendido la pomada a nadie”.

Cuando aún no se apagaban las risas, añadió que "también tengo defectos y una historia que no siempre se acerca a la perfección. Soy desordenado, bueno para la chacota y nunca fui un balazo para estudiar. Reconozco que en el Senado he tenido que estudiar todo lo que no hice en el colegio".

Además, estimó que éste, por tratarse de un año electoral, va a traer tensiones al Senado, pero que la Corporación no será una plataforma electoral para nadie, aunque transparentó que su candidata presidencial es Evelyn Matthei. Y manifestó su esperanza de que la Cámara Alta trabaje para sacar adelante proyectos en beneficio del país. Por lo pronto, fue categórico en que será el presidente de todos los senadores.

"Asumo este desafío creyendo firmemente que este debe ser un año de acuerdos, de diálogo honesto y de respeto mutuo. No siempre vamos a pensar igual y está bien que así sea. Pero sí espero que podamos encontrarnos desde lo esencial: desde la vocación de servicio, desde el compromiso con la gente que representamos y desde una mirada generosa de la política", sentenció.

También tengo claro que he cometido muchos errores en política. A veces he hablado más de la cuenta, me excedí con mi lenguaje en un par de debates, incluso con el presidente Piñera, con quien luego -aunque no lo crean- tuvimos una buena relación política, porque siempre se dio el tiempo de escuchar mis críticas, a veces muy duras.

Finalmente, manifestó su agrado de que lo acompañe en la testera el senador Lagos Weber, porque siempre ha admirado a su padre, Ricardo Lagos Escobar, a quien considera “uno de los mejores presidentes en la historia de Chile”. En su discurso también se refirió al expresidente Sebastián Piñera, recordando que si bien tuvieron diferencias, el exmandatario siempre lo escuchó a pesar de que en ocasiones sus críticas eran “muy duras”.

"También tengo claro que he cometido muchos errores en política. A veces he hablado más de la cuenta, me excedí con mi lenguaje en un par de debates, incluso con el Presidente Piñera, con quien luego -aunque no lo crean- tuvimos una buena relación política, porque siempre se dio el tiempo de escuchar mis críticas, a veces muy duras".

Durante la votación, Kast lamentó lo sucedido porque –según admitió- “celebra la izquierda, porque sin tener los votos se hizo con la presidencia del Senado y eso, claramente, a la larga nos divide”, algo que posteriormente Ossandón descartó, argumentando que él no rompió ningún acuerdo con su sector, porque no lo había.

Por su parte, el presidente del PPD, senador Jaime Quintana, señaló que la dupla que llegó a la testera “garantiza un trabajo legislativo eficiente”; pero no conforme con ello agregó que la centroizquierda más la Democracia Cristiana dan gobernabilidad al país, mientras que la oposición "al parecer no".