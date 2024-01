Senadora Alejandra Sepúlveda: “En este Gobierno y para nosotros hoy día en el Parlamento, sería un fracaso absoluto no llegar a un acuerdo en pensiones”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este martes se dio cuenta en la Sala del Senado del informe en que la Cámara comunica la aprobación de la reforma de pensiones, que en marzo iniciará su segundo trámite en la Comisión de Trabajo de esta Corporación. Junto con ello ingresará a la comisión la senadora oficialista independiente Alejandra Sepúlveda, en reemplazo de la senadora PPD Loreto Carvajal, y vuelve a la instancia el senador Felipe Kast (Evópoli).

En esta conversación con Diario Financiero, la senadora Sepúlveda manifiesta su optimismo acerca de que en el Senado será posible llegar a un acuerdo que permita avanzar en la reforma de pensiones, pues cree que en esta cámara hay más condiciones para ello.

-¿Cuál es su primer acercamiento respecto de la reforma?

-Lo más importante es cómo, hoy día, en término de números, es hacemos que existan dos condicionantes: que efectivamente aumenten las pensiones y la estabilidad del sistema. Frente a cada una de las posturas que podamos tener, existen procesos de simulación que se puedan dar que digan cuánto es lo que efectivamente, por ejemplo, por sube la pensión por cada punto, si está en capitalización o en solidaridad. Y qué significa para el país sostener este sistema en el tiempo. Para mí lo más importante es cómo, más allá de los dogmas, de las experiencias que uno tenga, hacemos objetivos los números y las distintas posiciones, a través de las simulaciones.

-Según algunos sectores del oficialismo pasa algo paradójico respecto de las miradas de la oposición, porque –argumentan- estuvieron dispuestos a solidarizar a través de la mutualización, la deuda de las isapres, pero no están de acuerdo con la solidaridad en pensiones, ¿siente que esa actitud podría ser un freno para el avance de la reforma en el Senado?

-Existen las contradicciones de ambos lados. Nosotros nos opusimos pensando también en la solidaridad, eso es porque existe un fallo en la Corte Suprema, que dice que este es un cálculo individual, porque pertenece a un contrato individual. Esa es la diferencia, por la que nosotros nos opusimos. Yo me alegré cuando la derecha empezó a hablar de mutualidad, de solidaridad, porque esa es una base desde la cual deberíamos estar mirando muchas políticas públicas.

-En ese contexto, ¿cree que podría haber una apertura mayor de parte de la oposición en materia de pensiones, en el Senado?

-Yo creo que hubo un espacio muy interesante que hay que revisar, cuando el expresidente Piñera propuso el 3%-3%, que yo voté a favor en la Cámara, y lo estudiamos, porque precisamente la incorporación de los empleadores iba a ser paulatina. Incluso, (el exministro de Hacienda Ignacio) Briones dijo que iba a colocar en el fondo recursos del Estado para el mejoramiento de las pensiones y, después, en algún minuto el fondo lo devolvería. Frente a eso, creo que la derecha sí tuvo este concepto, de hecho lo aprobó, y yo espero que ahora los mismos argumentos sean válidos para plantear la posibilidad de este fondo que tenemos que crear, más allá del porcentaje.

“Que nos digan que nosotros negamos la sal y el agua”

-La propia ministra Jeannette Jara y muchos parlamentarios oficialistas han dicho que el Gobierno ha cedido mucho y que ahora le tocas a la oposición, ¿cuánto más cree que se podría ceder? Se lo pregunto pensando en la propuesta de Demócratas de que un 4,2 % se destine a capitalización individual y un 1,8% a un seguro de longevidad.

-Creo que el Gobierno ha cedido, porque tiene un objetivo común más importante. En eso valoro el trabajo de la ministra Jara absolutamente, lo hizo también en 40 horas y lo ha hecho en todos los proyectos de ley, porque entiende que su posición no tiene mayoría y que la construcción de esa mayoría obedece a tener que dejar a un lado algunas cosas. Pero no se deja de lado, precisamente la construcción de un fondo solidario de pensiones, porque para mí es la única forma de poder subir las pensiones hoy día. Porque la Pensión Garantizada Universal necesariamente tiene un techo y los expertos han dicho que debería ser alrededor de los $ 250 mil, porque después de eso desincentivamos la legalidad, la formalidad y el ahorro. Entonces, ahí hay un límite que no nos permite aumentar la PGU y eso hay que tenerlo muy claro en el minuto de buscar otro sistema. Recordar, además, que la PGU nosotros la aprobamos mayoritariamente en el gobierno de Piñera. Por lo tanto, que nos digan que nosotros negamos la sal y el agua, no fue así.

-La oposición dice que si en el gobierno anterior hubo apertura para avanzar en un 3%-3% se debía a que no existía la PGU, pero ahora que existe no es necesario destinar un monto así a solidaridad ¿Qué le parece ese argumento?, considerando que desde Demócratas dicen que esa cifra murió en la Cámara.

-Primero, yo creo que nada ha muerto. Hoy día está todo en la capacidad de ponernos de acuerdo y discutirlo. Para mí nada ha muerto, todo está en proceso de revisión. Recordar que nosotros aprobamos ambas cosas, el 3%-3% y la PGU; entonces, son absolutamente compatibles, pero también fue parte de la discusión y la derecha la probó, yo diría que unánimemente, y nosotros también colocamos los votos para que eso ocurriera.

-A propósito de lo que decía que la PGU tiene un techo, ¿dónde se deberían poner los incentivos en materia de pensiones?

-Yo creo que se pone el incentivo en todas aquellas UF que se van a colocar sobre la PGU y que tienen que ver con los años en los cuales tú cotizaste y sobre todo en el delta de Unidad de Fomento que se produce también para las mujeres. Creo que eso es muy importante y muy interesante y lo discutimos también en la Cámara en su momento.

-A usted le va a corresponder integrar la comisión con mayoría opositora y con la presidencia en manos del senador Iván Moreira de la UDI, ¿qué expectativas se hace del trabajo de la comisión en este escenario y del avance de la reforma?

-Yo creo que Iván es un hombre muy duro desde la derecha, con convicciones claras, pero también con un profundo sentido de realismo. Y, además, yo apelo a la racionalidad, a que dejemos de lado nuestras convicciones políticas y escuchemos a los expertos que van a venir a darnos su visión sobre los distintos sistemas y cuánto tiempo se demoran los fondos en dar sus frutos de mejores pensiones, si se ponen en capitalización individual, sobre qué pasa con las pensiones hoy día y la estabilidad del sistema.

-¿Está optimista de que efectivamente en este Gobierno haya una reforma de pensiones?

-Absolutamente, absolutamente. Yo creo que en este Gobierno va a haber una reforma de pensiones. Nadie pensaba que las 40 horas pudiera prosperar, nadie pensaba eso, y se logró, paulatinamente, consistentemente, con acuerdo y unánimemente.

-¿Se lo atribuye al trabajo de la ministra Jara?

-Sí, fíjate, yo creo que fue el trabajo de la ministra Jara de sopesar qué es la columna vertebral de un proyecto y qué cosas se pueden tranzar. Pero también que el Parlamento haya entendido que si se coloca en el centro a las personas, podemos ponernos de acuerdo fácilmente.

“En el Senado se puede dialogar con fluidez”

-¿Cree que en el Senado hay mejor clima que en la Cámara para abordar la reforma de pensiones?

-Absolutamente. En la Cámara de Diputados tenemos un cóctel medio complejo, porque hay muchos diputados y diputadas nuevos, que no han sabido de la historia legislativa de este proceso y lo que cuesta construir mayorías, eso no está. Lo segundo, es que creo que, además, tenemos partidos políticos que tienen posiciones muy extremas, frente cualquier propuesta. Además juega una complicación adicional, que es el número de parlamentarios con el cual no se puede dialogar con la fluidez que sí se puede hacer en el Senado. Aquí somos más viejos, tenemos más historia y esa historia nos permite decir que ya hemos vivido esto, que es deja vú; y, por lo tanto, espero que seamos capaces de romper ese deja vú y buscar soluciones para para el país.

-En la Cámara, la UDI nunca se movió del 6% a capitalización individual, ¿qué le hace pensar a usted que en el Senado sí podría abrirse a una cifra distinta?

-Es bueno recordar por qué sí se abrieron al 3%-3% hace un tiempo atrás, porque hay que demostrar con cifras, con números, con objetividad, la importancia de tener este fondo y qué va a significar para aquellos que están jubilados hoy día este aumento. Entonces, vuelvo a decir, yo confío en la experiencia, en que sepamos que es una discusión que ya se dio y que deberíamos tener muchas etapas superadas; y que creo que tenemos la racionalidad para entender cuál es el mejor escenario y la mejor fórmula para el país.

-A su juicio, ¿la reforma de pensiones podría llegar a ser la única propuesta emblemática de este Gobierno que viera la luz y qué tan importante es para el Gobierno que fuera así?

-No sé si llamarla la propuesta emblemática de ese Gobierno, porque debería ser la propuesta emblemática de varios gobiernos, porque creo que vamos a tomar varias ideas de varios gobiernos. Y creo que el Gobierno no va a tener una sola cosa emblemática, sino varias. Quizás no tan grandes como una reforma, pero sí que pueden cambiarle la vida a las personas, como el copago en Fonasa, las 40 horas, el que hoy día muchas personas de Fonasa puedan tener un seguro complementario. O sea, ojalá pudiéramos tener esto como la gran la gran reforma, pero creo que el Gobierno va a tener la posibilidad de tener muchas acciones que permitan cambiarle la vida a las personas cotidianamente.

-Es importante para el próximo gobierno, sea cual sea, que este tema se haya zanjado?

-Para cualquier signo que sea el gobierno, zanjar esto bien es un problema menos y permite trabajar en otras cosas. Entonces, a cualquiera de los signos que pueda hacer el próximo gobierno le interesaría, igual como el tema constitucional, zanjar el tema de pensiones, porque se despejaría uno de los problemas más importantes de la ciudadanía. Por eso el llamado a que nos pongamos de acuerdo, a que busquemos la fórmula. Porque, si no, esto va a ser una mochila que va a llevar cualquier gobierno permanentemente; pero, además, en este Gobierno y para nosotros, que estamos hoy día en el Parlamento, sería un fracaso absoluto no llegar a un acuerdo en pensiones.