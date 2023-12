Tras dichos de Tatiana Rojas oposición cierra filas: Boric saca a Montes o el ministro enfrentará una acusación constitucional

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La detención del representante de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, este miércoles, aumentó de manera significativa la tensión en el Congreso, pero particularmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde en paralelo a la investigación judicial se busca implementar una nueva comisión investigadora del caso convenios y, por otro lado, crear una que abarque el periodo del gobierno de Sebastián Piñera.

Junto con ello ha ido in crescendo la presión sobre el ministro de la cartera para que asuma su responsabilidad política en el caso, algo que Carlos Montes reiteró que no hará.

Sólo un par de horas después de las expresiones de Montes -que antes de hablar con la prensa estuvo largo rato reunido con los diputados socialistas en su oficina de bancada y a la que incluso llegaron algunos senadores de la colectividad-, reiterando que no dejará el cargo; cayó como balde de agua fría la filtración de las declaraciones de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien –según un artículo del diario La Tercera- confirmó ante la Fiscalía que el ministro Montes estaba en conocimiento de la situación que ocurría en Antofagasta antes de que el caso estallara en la prensa.

Rojas habría asegurado que “el ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”. Tras lo cual reveló que “dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”.

Esas declaraciones incendiaron la Cámara Baja, donde desde hace semanas la oposición evalúa una acusación contra el titular de Vivienda. Tanto que, si más temprano se le pedía que diera un paso al costado o renunciara al cargo, ahora se le exige derechamente al Gobierno que lo destituya a la brevedad o en caso contrario habrá consecuencias.

Ultimátum opositor

El Partido Republicano fue el primero en reaccionar. El jefe de la bancada de diputados Agustín Romero, fue el encargado de hacer la dura advertencia al presidente Boric directamente: “Queremos pedirle al Presidente de la República que el día de hoy (miércoles) le pida la renuncia al ministro Montes. Su situación es insostenible, no es una persona que esté en condiciones de continuar a cargo de ese ministerio. Le ha mentido a Chile, le ha mentido al Congreso Nacional y, en definitiva, ha defraudado a la fe pública”.

En este sentido, el diputado opositor anunció que “si el ministro Montes no deja su cargo; si el Presidente de la República no hace efectiva esa responsabilidad, como oposición y, en el caso particular del Partido Republicano, presentaremos una acusación constitucional contra el ministro Montes el día lunes”.

Atrás quedaron los días en que Carlos Montes era uno de los políticos y parlamentarios más respetados del oficialismo en el Congreso; por el contrario, se le estrecha el cerco que lo obliga a renunciar o a enfrentar una acusación constitucional de la que podría salir mal parado. En la oposición lo acusan de mentir no sólo a la opinión pública, sino también a la comisión investigadora. De hecho, el jefe de bancada de RN, Fran Sauerbaum, señaló que si estos meses el país ha estado enfrascado en una discusión respecto de los hechos de corrupción del Gobierno ha sido porque “se nos ha mentido”, por lo que llamó al presidente Boric a ejercer su liderazgo y aplique las sanciones, ya que “el ministro Montes resultó no ser una víctima de esta situación, sino que, lamentablemente, resultó ser parte de una situación de corrupción que se está investigando”.

Por su parte, desde Evópoli, el jefe de bancada Francisco Undurraga advirtió que si presidente Boric “está preocupado única y exclusivamente de defender al ministro y no de llevar a la cárcel a los delincuentes que utilizaron los dineros de Chile para su propio beneficio, es que nosotros desde Evópoli, lamentablemente y contra toda nuestra tradición, vamos a poner los votos para esta acusación”.

Mientras que la diputada Yovana Ahumada (exPDG) –integrante de la comisión investigadora- aseguró que “siempre se supo que había una mentira de por medio” en este caso y que ahora, conociendo la información entregada por Rojas a la Fiscalía, el ministro “debe dar hoy día un paso al costado”. E insistió en que “es impresentable que haya venido a la comisión, nos haya mirado a la cara y nos haya mentido”.

“No hay antecedentes para una acusación constitucional”

En tanto, el jefe de la bancada de diputados socialista Daniel Manouchehri dijo no tener todos los antecedentes para pronunciarse, pero por otro lado planteó que “seguir a las personas que están siendo perseguidas por corrupción, por sus declaraciones, no nos parece” y añadió aparentemente convencido que “a nosotros nos parece que no hay antecedentes para la acusación constitucional”.