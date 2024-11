Ad portas de reunión con Marcel, los grandes empresarios insisten en bajar el impuesto corporativo a 23% y la carga máxima a dividendos a 35%

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El pasado lunes, el Ministerio de Hacienda inició formalmente el proceso de negociación prelegislativa ad portas del ingreso al Congreso del proyecto con cambios al impuesto a la renta.

Una cita que fue crucial, ya que desde el Gobierno comunicaron a los pequeños empleadores -representados por la Asech, Multigremial Nacional, Conapyme, Asexma y el gremio de proveedores de la salud (APIS), entre otros- que el Ejecutivo insistirá con la desintegración del sistema tributario, a través de un nuevo régimen dual.

Esto implica, en términos simples, que separará la tributación de personas y la de empresas.

En la cita, además, Hacienda informó que busca reducir la tasa de impuesto de Primera Categoría a las utilidades de 27% a 25%. Una noticia que no cayó bien al interior del sector privado.

Para la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, si bien una reducción del impuesto a las utilidades corporativas va en la línea correcta, la propuesta de Hacienda “no es proporcional a la magnitud del giro que requiere nuestra economía. Además, se insiste en un sistema dual, que no ayuda a simplificar nuestro complejo sistema tributario”.

Para ella, en la medida que los impuestos totales al capital no disminuyan significativamente y no se cierre la brecha entre el inversionista local y el extranjero, el país no será competitivo tributariamente y no habrá un impacto relevante en la inversión y el crecimiento.

“La propuesta presentada por Sofofa junto a la CPC y otros gremios es reducir la tasa del impuesto de Primera Categoría del actual 27% a un 23%, tasa que está en línea con el promedio de los países de la OCDE, junto con reducir la tasa máxima al capital del actual 44,45% a un 35%, en línea con países que atraen la inversión, en línea con lo que pagan los inversionistas extranjeros”, explicó.

De hecho, a modo de contexto, el gremio puso sobre la mesa que entre 2000 y 2023 en los países de la OCDE, 34 de los 38 países miembros rebajaron ese impuesto, y en muchos casos de manera significativa. “Sólo en tres países se mantuvo (Colombia, Costa Rica y Suiza, este último con la tasa más baja) y Chile fue el único país de la OCDE que elevó su tasa en ese período, de 15% a 27%”, agregó Navarro.

Marcel le baja el perfil a polémica por pesimismo ideológico: "Eso es hojarasca. Lo importante es lo que somos capaces de construir sólidamente"

Por esta razón, para ella es urgente “romper la inercia que llevamos desde el 2014, cuando perdimos la fuerza de crecer, importantemente, por la reforma tributaria que subió los impuestos a un 27%. Esa reforma no sólo recaudó la mitad de lo esperado, sino que le costó a Chile casi 8 puntos de su PIB. Esperamos que los diálogos a los que nos está invitando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, terminen acercando el proyecto a nuestra propuesta”, dijo.

Vicepresidenta de CPC

La vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez se mostró alineada con Navarro.

Consultada en T13 Radio por si es necesario y posible bajar la tasa a 23%, Jiménez fue clara: “ese es el objetivo sin duda”.

“Vemos con preocupación que Chile se va quedando atrás en su capacidad de atraer capitales tanto nacionales como extranjeros. Hoy día Chile tiene tasas corporativas altas: nos gusta compararnos con la OCDE, bueno, la OCDE tiene un promedio de tasas corporativas del 23, 23 y medio, nosotros estamos muy por encima de eso", dijo quien también es la candidata de consenso para presidir la multigremial en las elecciones de diciembre próximo.

“Uno podría decir bajémosla más, porque creo que eso genera una inyección de dinamismo a la actividad económica. Pero creo que ponernos como objetivo, al menos estar en la medianía, eso ya es un paso importante y muy necesario”, dijo Jiménez.

La solicitud de los grandes empresarios se da ad portas de que este viernes se reúnan con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en Teatinos 120, donde abordarán temáticas como impuestos, incentivos al crecimiento económico y los cambios a la institucionalidad para permisos ambientales.