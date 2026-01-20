Los principales candidatos que asoman para dirigir el SII en el Gobierno de Kast

Históricos exfuncionarios del servicio y asesores de la campaña del próximo Presidente se perfilan como algunas de cartas para reemplazar a Carolina Saravia a partir del 11 de marzo.

Comienza la cuenta regresiva para la asunción de los nuevos ministros del Gobierno de José Antonio Kast, que asumirá el mando de La Moneda el próximo 11 de marzo. Este martes se oficializarán los nombres que encabezarán los 25 ministerios del Ejecutivo, donde el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tendrá un rol clave como "zar" del equipo económico.

Ya con los secretarios de Estado a firme, comienza la recta final para la búsqueda de los principales asesores de los gabinetes, así como las jefaturas de servicios.

Aquí, en el caso de Teatinos 120, el Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá un rol central dentro de la agenda de desregulación que prepara Quiroz.

Al alero del denominado plan “Desafío 90”, coordinado por el economista Bernardo Fontaine, considera dentro de sus ejes algunas materias tributarias que serán más apremiantes para el inicio del mandato, como el recorte del impuesto corporativo desde 27% a un 23%; el crédito impositivo para favorecer la contratación o retención de trabajadores en riesgo de caer en la informalidad, que podría derivar en un recorte de tasa a 20% para algunas empresas; la eliminación del impuesto a las ganancias de capital para operaciones bursátiles líquidas; y el fin de las contribuciones para la primera vivienda, partiendo por los adultos mayores, en un plazo máximo de cuatro años, entre otros puntos.

El SII tendrá un rol asesor y ejecutor clave de estas políticas, por lo que la designación del nuevo director se está trabajando "con pinzas" al interior del próximo Ejecutivo.

El próximo 11 de marzo, la actual directora (s) del organismo, Carolina Saravia, abandonará el cargo al que llegó a reemplazar a Javier Etcheberry, quien dejó la posición en julio en el marco de la controversia por la no regularización de una propiedad.

Así, en las últimas semanas han comenzado a surgir una serie de nombres para encabezar la entidad. Uno de ellos -y quizá el más sorpresivo- es Víctor Villalón.

Máster Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales de España, Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, Universidad de Santiago de Chile, y contador público de esta última casa de estudios, Villalón es un histórico en el servicio: fue subdirector de Fiscalización entre 2014 y 2019 y jefe del Departamento de Fiscalización Internacional de la Dirección de Grandes contribuyentes entre 2008 y 2012.

Hoy, está dedicado a las asesorías tributarias internacionales. Es profesor adjunto del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información y director del Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

Su potencial nominación tiene a favor su independencia (no tiene militancia y no asesora a grandes empresas), además de que conoce el servicio, tiene un alto perfil técnico y tiene lazos con las asociaciones de funcionarios, que en el último tiempo han entrado en conflicto con directores anteriores, como Etcheberry, Hernán Frigolett y Fernando Barraza. En contra, en las filas de Chile Vamos, el Partido Republicano y en el mundo de los asesores tributarios genera resquemor su cercanía a algunos actores clave durante la elaboración y aprobación de la reforma tributaria del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, como el exdirector del SII, Michel Jorratt, y el excoordinador de Política Tributaria de Hacienda, Alberto Cuevas.

Otro nombre que circula es el de Ricardo Pizarro. El actual defensor nacional del Contribuyente trabajó en el SII durante varios años, llegando a ser en 2018 subdirector de Asuntos Corporativos. Pizarro es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en Liderazgo y Habilidades Directivas de la Pontificia Universidad Católica, y en Evaluación y Gestión de Proyectos de la Universidad de Chile.

En el círculo del Presidente electo se valora su perfil técnico y que también ha sido una fuerte contraparte del SII en medio de polémicas como el alza de las contribuciones y el aumento del rechazo de las solicitudes administrativas de parte de contribuyentes.

El exdirector del SII, Alejandro Burr, es otro de los que ha sido mencionado en las conversaciones. Entre 2000 y 2014 fue funcionario de la entidad, desempeñándose como subdirector de Estudios y de Fiscalización y como director titular entre julio de 2013 y marzo del 2014. Hoy está dedicado a la consultoría y a su empresa importadora de materiales industriales. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, con un diplomado en Liderazgo y Habilidades Directivas de la misma casa de estudios y con una Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública en UNED en España.

El ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad de Santiago e histórico exsocio de PwC, Germán Campos, también es otro de los candidatos. Hoy, está dedicado a las asesorías a través de su consulta GC y estuvo más de 36 años en PwC. Es parte del equipo tributario de campaña de Kast.

El top 5 de candidatos lo cierra el contador auditor, magíster en Finanzas y en Tributación de la U. de Chile y presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, quien al igual que Campos es integrante del equipo tributario de la campaña de Kast.

El perfil y las prioridades

El equipo tributario de Kast es coordinado por Rafael Cruzat, abogado de la UC, con un máster en Harvard y hoy líder del área tributario del estudio Contreras Velozo. El especialista es la principal carta para asumir la Coordinación de Política Tributaria en el Ministerio de Hacienda con Quiroz.

Además de Cruzat, Campos y Pizarro, el equipo lo integran el abogado de la U. de los Andes, magíster de la UC, exconsejero constitucional y socio de EO Consultores Tributarios, Jorge Ossandón Spoerer; el ingeniero civil industrial en química de la UC, doctor en Economía por Oxford y exasesor de la campaña presidencial de Mario Desbordes, Germán Vera; el abogado y exjefe de gabinete del SII en la época de Julio Pereira, Gerardo Montes; y el abogado de la UC con un master en la Universidad de Leiden y socio de PCM Abogados, Sebastián Vallebona.

En el equipo del Presidente electo buscan un perfil con fortaleza técnica, conocimiento del SII e independencia, evitando potenciales conflictos de interés que pudieran afectar al próximo titular del organismo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El plan del nuevo Ejecutivo es que el SII tenga un rol más preponderante en la facilitación hacia los contribuyentes, por ejemplo a través de quitar barreras para el inicio de actividades económicas.

También se apuesta por corregir por vía administrativa circulares u oficios que han generado dolores de cabeza a los contribuyentes, como lo relativo a las Reposiciones Administrativas Voluntarias (RAV) o las Revisiones de la Actuación Fiscalizadora (RAF).

Aquí, por ejemplo, se piensa en establecer que no solo se puedan desafiar los errores manifiestos que pueda cometer el SII en desmedro del contribuyente, sino que también incluir el “derecho” del contribuyente a haberse equivocado y rectificar su actuación.

Asimismo, se busca reducir la carga del contribuyente mediante la consolidación y eliminación de declaraciones juradas; clarificar que el trámite de obtención de RUT e inicio de actividades es de carácter meramente informativo, no pudiendo el SII oponerse; y eliminar trabas existentes para la facturación de nuevas empresas y las existentes.

Esto no significa que se busque desmantelar el rol fiscalizador del SII. Más bien, republicanos busca reforzar el control de la economía informal y encargar un estudio internacional de evasión fiscal basado en metodologías estándares para cada tipo de impuesto, de acuerdo a las mejores experiencia de la OCDE.