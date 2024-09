Michel Jorratt, exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII): “Llegó el momento de poner pausa al debate tributario por un buen tiempo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La aprobación el miércoles pasado del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Cámara de Diputados, lo que implicó su despacho a ley y evitar una comisión mixta, sorprendió a varios actores del mundo de los impuestos. Uno de ellos fue Michel Jorratt.

El ingeniero civil industrial y quien encabezó el Servicio de Impuestos Internos (SII) entre 2014 y 2015, fue uno de los asesores técnicos que allanó el acuerdo político para aprobar el texto en el Senado, que derivó en cambios de fondo a la gobernanza del servicio, al procedimiento de levantamiento del secreto bancario, a la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) y a la figura del denunciante anónimo, entre otros puntos.

El hoy asesor internacional y académico de la Universidad de Chile defiende dicho trabajo, señalando que una vez legislado el proyecto de cambios al impuesto a la renta debiera ponerse en compás de espera el debate tributario.

“El principal problema hoy en Chile está por el lado de la evasión y la elusión. Por lo tanto, si somos capaces de abordarlo con estas nuevas herramientas que da el proyecto y con las que ya existen, incluso se podría recaudar más de lo que promete el proyecto”. “Las normas tributarias requieren de estabilidad. No es posible que en cada nuevo gobierno se hagan reformas para deshacer lo que hizo el anterior”.

- ¿Con qué sensación se queda tras la aprobación del proyecto de cumplimiento?

- Que se aprobó un buen proyecto, porque en el fondo aborda uno de los temas principales que planteaba el proyecto original, que es reducir el incumplimiento tributario. Y, además, porque lo aborda de una manera bien integral, porque toma en cuenta las distintas variables que determinan el incumplimiento tributario. Por ejemplo, se hace cargo de las atribuciones del SII, de las sanciones, del secreto bancario, de las normas antielusivas, etcétera.

Entonces, lo veo como un proyecto bien redondo, bien integral.

- ¿Se logró un proyecto en la medida de lo posible? Pensando en que la reforma original de 2022 era mucho más grande.

- Efectivamente, es un proyecto bastante más acotado, pero que va a lo que era más central: el combate a la evasión y la elusión, porque se habla mucho de la brecha de carga tributaria entre Chile y los países de la OCDE, pero estoy convencido de que una buena parte de esa brecha tiene que ver con que en nuestro país tenemos más evasión y elusión tributaria. Es fácil darse cuenta cuando uno hace un ejercicio de simular qué pasaría si en Chile aplicáramos las tasas o la base imponible que tienen otros países. Hay diferencias, pero no son las fundamentales.

Entonces, uno llega a la conclusión de que el principal problema hoy en Chile está por el lado de la evasión y la elusión. Por lo tanto, si somos capaces de abordarlo con estas nuevas herramientas que da el proyecto y con las que ya existen, incluso se podría recaudar más de lo que promete el proyecto.

- ¿Reducir la evasión y la elusión debe ser el principal objetivo, por sobre ampliar la base de impuestos o aumentar las tasas?

- Diría que sí. Por ejemplo, he puesto varias veces el ejemplo de comparar Chile con Nueva Zelanda. La tasa de IVA en Chile y Nueva Zelanda es muy parecida, pero Nueva Zelanda recauda mucho más. ¿Cómo puede ser esto? No es un tema de exenciones, sino que es por menor evasión. Lo mismo en el impuesto a la renta, ya que la tasa de las empresas es similar. La de las personas también, aunque ellos tienen menos tramos exentos.

- ¿Este proyecto le gusta más que la reforma que ingresó en 2022 al Congreso?

- El proyecto original tenía cosas importantes en materia de diseño de la estructura tributaria. Hay una parte de eso que probablemente va a venir en otro proyecto, pero me quedo con lo sustancial, que es el proyecto de cumplimiento tributario

- Ha habido mucha discusión respecto a si es factible lograr la meta de recaudación del 1,5% del PIB del proyecto. ¿Cree de verdad que aplicando todas las normas se puede recaudar incluso más?

- Creo que es posible, porque sabemos que tenemos una evasión de siete puntos del PIB aproximadamente. Pero digo esto considerando que se aplican las normas que aprueba este proyecto y también intensificando el uso de las normas que ya teníamos. Por ejemplo, el uso de la querella, que en la actual administración efectivamente se ha intensificado. Lo mismo que la Norma Antielusiva, que hay actualmente muchos más casos de los que hubo desde el comienzo de la aplicación de la norma.

Si uno sigue por ese camino, puede haber una reducción mayor de la evasión. No se puede asegurar, pero sería ideal que pasara algo así.

- ¿Pero cree que se aprendió de la experiencia de 2014? Esa reforma no recaudó todo lo que se esperaba en su momento y muchos lo recordaron en la discusión de este proyecto.

- Mi visión es que esa meta de los tres puntos del PIB era con un proyecto que finalmente no se aprobó. Entonces, hubo modificaciones sustanciales a la idea original que el informe financiero no reflejó. Eso explica en parte que probablemente no se haya recaudado. Yo creo que se recaudó dos tercios de la meta. Pero son opiniones, porque no hay un estudio serio que mida ese efecto.

“El director mantiene las atribuciones”

- Hubo cuatro principales puntos relacionados con el SII en el proyecto: su nueva gobernanza, la NGA, el secreto bancario y el denunciante anónimo. ¿Se llegó a un buen acuerdo o se podría haber avanzado más?

- Creo que hay un avance. Por ejemplo, en secreto bancario es muy bueno lo que quedó, en el sentido de que el servicio puede levantar el secreto en ciertas figuras relacionadas con delitos tributarios sin que pueda haber oposición del contribuyente, con la sola autorización del juez.

Ahora, a mí me habría gustado que el SII pudiera acceder de forma irrestricta a las cuentas corrientes de las empresas, ya que son parte de la contabilidad. No hay ningún argumento de privacidad que ahí valga. Si la cuenta corriente tiene movimientos que no están reflejados en la contabilidad, no hay otra conclusión de que hay evasión. Espero que en el futuro pueda avanzarse.

En el denunciante anónimo, quedó algo bastante similar a la idea original. En la NGA, se queda en sede judicial, pero lo que interpreto es que de los que participamos en la comisión técnica ahí había cierto consenso que, a la larga, esta facultad debería pertenecer a la administración.

Ahora, para el servicio, que ha estado utilizando esta herramienta, tampoco es incómodo lo que salió porque, por una parte, se mantiene en sede judicial, pero no hay un órgano externo que esté supervisando cómo se aplica. Es una buena combinación. Tal vez no es la óptima, pero es razonable.

- ¿La figura del director del servicio queda debilitada con la nueva gobernanza?

- No. Con los cambios, el director continúa siendo la principal autoridad del servicio y mantiene las atribuciones que tenía anteriormente.

Ahora, respecto del consejo tributario, uno podría interpretar que eventualmente hay una pérdida de autonomía, porque la opinión del consejo asesor externo va a ser vinculante respecto de algunas circulares. Pero, desde un punto de vista práctico, para que el consejo pueda echar abajo un proyecto de circular, se requiere el acuerdo de tres de los cuatro consejeros. Y dada la forma y los plazos en que se eligen a los consejeros, si se llega a ese punto creo que es altamente probable que sea el servicio el que esté equivocado y el consejo asesor tenga la razón. Por eso, no me preocupa tanto el diseño que quedó.

- Hubo dos artículos que quedaron fuera del proyecto, como los cambios a herencias y donaciones y el 27 bis, que norma la devolución de IVA al Fisco por adquisición de activos fijos. ¿Le hubiese gustado avanzar en esos dos temas?

- Desde mi punto de vista, tanto lo del 27 bis como herencias y donaciones son temas que tienen directa relación con el cumplimiento tributario. O sea, son figuras elusivas. Sin embargo, no hubo consenso en esa interpretación entre los técnicos y que, por lo tanto, esos temas debían ser vistos en otro proyecto. Obviamente, no estoy de acuerdo con eso. Lo del 27 bis es realmente un abuso de la norma sobre devolución de IVA en activo fijo y lo que se planteaba era una manera de corregir ese abuso. Espero que esto pueda ir en otro proyecto.

“Llegó el momento de quedarnos con lo que tenemos”

- En octubre se presentarán cambios al impuesto a la renta. ¿Luego de esto, cree que se debería poner una pausa al debate tributario? Ha sido un tema recurrente en los últimos gobiernos y en las campañas electorales.

- Creo que sí. Llegó el momento de poner pausa al debate tributario por un buen tiempo, sin perjuicio de que el sistema que tenemos está lejos de lo que a mí me gustaría, siendo sincero. Pero también hay que tener claro que las normas tributarias requieren de estabilidad. No es posible que en cada nuevo gobierno se hagan reformas para deshacer lo que hizo el anterior, que es un poco lo que ha ocurrido antes.

Llegó el momento de quedarnos con lo que tenemos y esperar un buen tiempo para introducir nuevos cambios. Sin perjuicio de que siempre puede haber y siempre va a haber proyectos tributarios que perfeccionen temas específicos, pero reformas profundas es mejor que lleguemos hasta acá y nos detengamos con lo que ya hemos construido y que se entiende que tiene un consenso amplio.

